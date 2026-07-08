Il caso legato alla revoca della squalifica di Folarin Balogun continua ad allargarsi, arrivando ora anche alle istituzioni europee. Ben trentacinque membri del Parlamento europeo hanno infatti chiesto l'apertura di un'indagine nei confronti del presidente della FIFA, Gianni Infantino, dopo la decisione che ha permesso all'attaccante degli Stati Uniti di prender parte all'ottavo di finale dei Mondiali (perso contro il Belgio) e le parole di Donald Trump sulla presunta telefonata al presidente Infantino.

Gli eurodeputati chiedono un'indagine

Secondo quanto riportato dalla testata, nella giornata di martedì, i legislatori europei avrebbero inviato una lettera alle 27 federazioni calcistiche dell'Unione Europea, nel tentativo di invitare le Federcalcio ad avviare un procedimento formale contro il presidente(presso la FIFA stessa) e richiedere l'apertura di un'indagine sulla revoca della sospensione di

SHARM EL-SHEIKH, EGITTO - 13 OTTOBRE: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino posano per una foto al vertice dei leader mondiali sulla fine della guerra di Gaza, il 13 ottobre 2025 a Sharm El-Sheikh, in Egitto. Il presidente Trump si trova in Egitto per incontrare i leader europei e mediorientali in quello che viene definito un vertice internazionale per la pace, a seguito dell'avvio di un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. (Foto di Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images)

Sempre secondo la medesima fonte, come riportato anche dal quotidiano tedesco Bild, all'interno della lettera (firmata da ben 35 eurodeputati) sarebbe stato specificato: "Riteniamo che sia giunto il momento per le federazioni calcistiche europee, tutte affiliate alla FIFA, di intervenire e chiedere alla FIFA di indagare sui suoi processi decisionali".

"Infantino e la FIFA hanno ceduto alle richieste di Trump"

Intervistato ai microfoni di Euronews, particolare scalpore hanno fatto le parole dell'eurodeputato irlandese Barry Andrews, il quale ha sollevato pesanti critiche nei confronti della FIFA e Gianni Infantino: "Ancora una volta, abbiamo visto Gianni Infantino e la FIFA cedere alle richieste dell'amministrazione di Donald Trump".

🚨 BREAKING: The European Parliament has called for an INVESTIGATION into FIFA President Gianni Infantino regarding his management. @espn pic.twitter.com/DaqH7nNWcH — Madrid Zone (@theMadridZone) July 8, 2026

Alla fine del suo discorso, la figura politica irlandese ha concluso affermando: "Un commento sulla vicenda? Una vergogna e una perversione della giustizia". Insomma, il caso Balogun ha attirato l'attenzione di tutto il mondo, passando dal calcio alle istituzioni politiche e, sempre se ci sarà un ulteriore risvolto, nell'immaginario collettivo la vicenda resterà per sempre come uno degli episodi più controversi nella storia dei Mondiali.