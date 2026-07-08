Charles De Ketelaere sta vivendo al massimo la sua esperienza al mondiale. Il Belgio, spesso criticato e poco considerato, ha centrato la qualificazione ai quarti di finale ed è dunque tra le prime 8 nazionali al mondo. Il prossimo impegno, con la Spagna, appare un Everest da scalare. Nonostante ciò, l'entusiasmo e i buoni auspici in casa belga non mancano affatto.

De Ketelaere e la prestazione con gli USA: "La migliore di sempre"

Classe 2001, Charles De Ketelaere è apparso molto disteso ai microfoni di Gazzetta. Eroe della larga vittoria del Belgio sugli Stati Uniti d'America, l'ex Milan ha sottolineato la pregevole fattura della sua doppietta e la soddisfazione di aver contribuito al successo della nazionale. Di seguito le sue parole: "(Dove colloca la sua partita tra quelle giocate fin qui? ndr) Al primo posto della mia storia con la Nazionale:Non avevo mai segnato in una partita a eliminazione diretta ed è una sensazione fantastica, per me, per la squadra e per tutto il Paese. Ma non abbiamo ancora fatto nulla. Sono molto orgoglioso di questi due gol. Questa vittoria ha lasciato un'atmosfera molto positiva nel gruppo e".

RIJEKA, CROAZIA - 02 GIUGNO: Charles De Ketelaere del Belgio controlla la palla durante la partita amichevole internazionale tra Croazia e Belgio allo Stadion HNK Rijeka il 2 giugno 2026 a Rijeka, Croazia. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

La partita con gli Stati Uniti è stata preceduta da polemiche infinite legate al caso Balogun. L'attaccante ha giocato da titolare il match, pur avendo alle spalle un'espulsione: "Penso che abbia avuto un certo impatto perché se ne parlava ovunque. Ci ha dato un po' di motivazione in più, ma eravamo già motivati. La questione riguardava soprattutto il principio e il cambio delle regole, non il singolo giocatore".

Sulle critiche: "Non mi toccano, ci sono già passato"

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Soprattutto giocando da centravanti De Ketelaere ha ricevuto spesso critiche, essendo stato ritenuto non adeguato a quel ruolo. Lui, intanto, replica così: "Le sento, ma non permetto che influenzino il mio stato d'animo.". L'ultima doppietta, in ogni caso, spazza via dubbi. Charles può fare bene anche lì davanti: "Devo imparare a stare più spesso dentro l'area di rigore., ma questi due gol dimostrano che posso fare bene anche in questa posizione".La Spagna, prossima avversaria, rimane tra le favorite indiscusse del torneo, ma De Ketelaere non ha alcun timore reverenziale: "Farò del mio meglio. Sappiamo quanto sia forte, ma".