Alvaro Arbeloa guiderà il Fulham la prossima stagione. Sottoscrive un contratto di durata triennale, dopo il rifiuto di Marco Silva che allenerà il Benfica.

Francesco Lovino
TORRES ARBELOA

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Alvaro Arbeloa riparte dopo la sfortunata parentesi al Real Madrid. È il Fulham la squadra che ha puntato fortemente il tecnico spagnolo, investendolo di fiducia e facendogli ritrovare entusiasmo. Si legherà ai rossobianconeri con un contratto dalla durata triennale.

È fatta, Arbeloa al Fulham: "Grande senso di responsabilità"

Marco Silva era il precedente indiziato a ricoprire il ruolo di allenatore del Fulham, dopo che i Cottagers gli avevano proposto un contratto da 3 mln di sterline l'anno. Alla fine il tecnico portoghese allenerà in patria ove ad attenderlo era rimasto il Benfica, nel frattempo liberatosi di Mourinho. Proprio lo Special One, stando a quanto riportato da TalkSPORTS, avrebbe spinto il Fulham affinché scegliesse Arbeloa come propria nuova guida tecnica.
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MADRID, SPAGNA - 23 MAGGIO: Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, abbraccia Kylian Mbappé del Real Madrid durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Athletic Club allo stadio Santiago Bernabéu il 23 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Lo spagnolo, 43 anni, ha dunque potuto usufruire di una sponsorizzazione niente male per il prosieguo della sua carriera. Così, il proprietario del club londinese, dopo l'autorevole parere di Mourinho, ha rotto gli indugi e affondato per il tecnico. Shahid Khan ha proposto un contratto di tre anni all'ex Real, che si è detto entusiasta e non ha tergiversato ulteriormente.

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Con un annuncio apparso in tarda serata martedì 7 luglio, Arbeloa ha espresso tutto il suo orgoglio: "È un vero onore per me intraprendere questa nuova fase al Fulham FC, il club più antico di Londra". E proseguendo: "Sento un grande senso di responsabilità e sono profondamente grato al signor Khan e a Tony Khan per la fiducia che hanno riposto in me con il Fulham in Premier League. Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera al Craven Cottage con i tifosi del Fulham e di iniziare la pre-stagione con i giocatori la prossima settimana. Sono sicuro che vivremo insieme un viaggio incredibile. Forza Fulham!". Campione d'Europa nel 2008 e nel 2012, campione del Mondo nel 2010, Arbeloa ha vinto tanto da giocatore e spera presto di ripetersi con cravatta al collo e camicia indosso.

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