Arbeloa e Fernando Torres firmano la pace nel derby giovanile: saluto, abbraccio e gesti d'affetto

Alvaro Arbeloa riparte dopo la sfortunata parentesi al Real Madrid. È il Fulham la squadra che ha puntato fortemente il tecnico spagnolo, investendolo di fiducia e facendogli ritrovare entusiasmo. Si legherà ai rossobianconeri con un contratto dalla durata triennale.

È fatta, Arbeloa al Fulham: "Grande senso di responsabilità"

era il precedente indiziato a ricoprire il ruolo di allenatore del Fulham, dopo che i Cottagers gli avevano proposto un contratto dal'anno. Alla fine il tecnico portoghese allenerà in patria ove ad attenderlo era rimasto il Benfica, nel frattempo liberatosi di. Proprio lo Special One, stando a quanto riportato da TalkSPORTS, avrebbe spinto il Fulham affinché scegliesse Arbeloa come propria nuova guida tecnica.

MADRID, SPAGNA - 23 MAGGIO: Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, abbraccia Kylian Mbappé del Real Madrid durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Athletic Club allo stadio Santiago Bernabéu il 23 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Lo spagnolo, 43 anni, ha dunque potuto usufruire di una sponsorizzazione niente male per il prosieguo della sua carriera. Così, il proprietario del club londinese, dopo l'autorevole parere di Mourinho, ha rotto gli indugi e affondato per il tecnico. Shahid Khan ha proposto un contratto di tre anni all'ex Real, che si è detto entusiasta e non ha tergiversato ulteriormente.

Caricamento post Instagram...

Con un annuncio apparso in tarda serata martedì 7 luglio, Arbeloa ha espresso tutto il suo orgoglio: "". E proseguendo: "Sento un grande senso di responsabilità e sono profondamente grato al signor Khan e a Tony Khan per la fiducia che hanno riposto in me con il Fulham in Premier League.e di iniziare la pre-stagione con i giocatori la prossima settimana. Sono sicuro che vivremo insieme un viaggio incredibile. Forza Fulham!". Campione d'Europa nel 2008 e nel 2012,, Arbeloa ha vinto tanto da giocatore e spera presto di ripetersi con cravatta al collo e camicia indosso.