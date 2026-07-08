Alvaro Arbeloa guiderà il Fulham la prossima stagione. Sottoscrive un contratto di durata triennale, dopo il rifiuto di Marco Silva che allenerà il Benfica.
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Alvaro Arbeloa riparte dopo la sfortunata parentesi al Real Madrid. È il Fulham la squadra che ha puntato fortemente il tecnico spagnolo, investendolo di fiducia e facendogli ritrovare entusiasmo. Si legherà ai rossobianconeri con un contratto dalla durata triennale.
È fatta, Arbeloa al Fulham: "Grande senso di responsabilità"Marco Silva era il precedente indiziato a ricoprire il ruolo di allenatore del Fulham, dopo che i Cottagers gli avevano proposto un contratto da 3 mln di sterline l'anno. Alla fine il tecnico portoghese allenerà in patria ove ad attenderlo era rimasto il Benfica, nel frattempo liberatosi di Mourinho. Proprio lo Special One, stando a quanto riportato da TalkSPORTS, avrebbe spinto il Fulham affinché scegliesse Arbeloa come propria nuova guida tecnica.
Lo spagnolo, 43 anni, ha dunque potuto usufruire di una sponsorizzazione niente male per il prosieguo della sua carriera. Così, il proprietario del club londinese, dopo l'autorevole parere di Mourinho, ha rotto gli indugi e affondato per il tecnico. Shahid Khan ha proposto un contratto di tre anni all'ex Real, che si è detto entusiasta e non ha tergiversato ulteriormente.
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