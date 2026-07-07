Il Real Madrid di Mourinho e Florentino Perez prosegue nella sua rivoluzione. Dopo gli arrivi di Cucurella, Konatè, Dumfries e Bernardo Silva, spunta un nuovo nome in ottica merengues: quello di Petar Sucic dell'Inter. Lo riporta il giornale croato Večernji List.

Real Madrid and Premier League clubs monitor Petar Sucic; Inter set €60M asking price



Petar Sucic continues to earn praise despite Croatia’s disappointing World Cup elimination against Portugal. The Inter midfielder was one of the bright spots for his national team, with… pic.twitter.com/4fk6NkSw8W — FedeNerazzurra ⭐️⭐️ + 1 (@FedeNerazzurra) July 7, 2026

Il Real Madrid vuole Sucic, l'Inter lo valuta 60 milioni

Talento classe 2003,. Il cammino della suaè terminato ai sedicesimi di finale con la sconfitta ad opera del. Sucic, però, si è preso il palcoscenico dando spettacolo e segnando, nel corso del torneo, una rete e un assist. Di fatto, è stato il migliore della sua nazionale ed è il sicuro futuro della Croazia. Il centrocampista ha già giocato due stagioni con la Dinamo Zagabria e dalla scorsa si è trasferito all'Inter. Il suo exploit nella Coppa del Mondo lo ha fatto finire all'attenzione di numerose big impegnate nel mercato estivo. In primo piano, molto interessato al talento croato, c'è ilimpegnato in una profonda ristrutturazione della sua rosa con l'obiettivo di tornare a vincere. I Blancos, infatti, potrebbero dover dire addio ae dover cercare un nuovo centrocampista.

Non sarà facile, però, prelevarlo dal club nerazzurro. Sempre secondo il quotidiano croato Večernji List, infatti, l'Inter lo valuta non meno di 60 milioni. Sucic fu comprato dalla Dinamo Zagabria per circa 14 milioni di euro. Chivu e la dirigenza interista vorrebbero farne il perno del centrocampo dell'Inter del futuro e lo considerano incedibile. Servirebbe una offerta di 60 milioni, quindi, solo per convincere il club nerazzurro a sedersi al tavolo delle trattative con Florentino Perez. In questa stagione Sucic ha giocato 34 partite, con 21 partenze da titolare, segnando due gol e fornendo due assist, contribuendo alla vittoria della squadra di Chivu della Serie A e della Coppa Italia.