Adesso è ufficiale: Denzel Dumfries lascia l'Inter e diventa un nuovo giocatore del Real Madrid. Il club spagnolo ha esercitato la clausola rescissoria da 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2030. Si chiude così un'avventura durata cinque stagioni, nelle quali il classe 1996 è diventato uno dei protagonisti della crescita nerazzurra. Arrivato nell'estate del 2021, Dumfries lascia Milano dopo 207 presenze, 27 gol e 28 assist, oltre a un ricco palmarès impreziosito da due scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. L'Inter e il Real Madrid hanno annunciato l'operazione con due comunicati ufficiali, mentre i nerazzurri hanno dedicato all'olandese un lungo e sentito messaggio di ringraziamento.

Ufficiale Dumfries-Real Madrid: finisce dopo cinque anni l'avventura in nerazzurro

Laera nell'aria da giorni, ma ora è arrivata anche. Denzelè un nuovo giocatore delIl club spagnolo ha versato i 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, chiudendo l'operazione con l'Inter e mettendo sotto contratto l'esterno olandese fino al giugno 2030. Per il classe 1996 si apre così una nuova avventura dopo cinque stagioni vissute in nerazzurro. Arrivato dalEindhoven nell'estate del 2021,si è imposto fin da subito grazie alla sua forza fisica, alle continue accelerazioni sulla fascia e alla capacità di incidere anche in zona gol. In totale ha collezionato 207 presenze con la maglia, realizzando 27 reti e servendo 28 assist. Numeri accompagnati da numerosi successi di squadra: due scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, oltre alle finali europee disputate con il club milanese. Reduce dal Mondiale con, concluso con l'eliminazione ai sedicesimi di finale contro ilai calci di rigore,riparte ora dalla Liga. Ad attenderlo c'è il, pronto ad affidargli un ruolo importante nel nuovo progetto tecnico e a puntare sulla sua esperienza internazionale per rinforzare la corsia destra.

COMO, ITALIA - 12 APRILE: Denzel Dumfries dell'FC Internazionale riceve il premio di miglior giocatore della partita al termine dell'incontro di Serie A tra Como 1907 e FC Internazionale allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 12 aprile 2026 a Como, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Il comunicato ufficiale dell'Inter

Ecco il comunicatoper salutare

"Forse ci siamo tutti innamorati di Denzel Dumfries quando quel giorno all’Olimpico, dopo aver salvato un gol fatto immolandosi in difesa, si è lanciato in avanti, col suo passo incontenibile, andando a concludere l’azione con un tuffo di testa, per il suo primo gol con la maglia dell’Inter. O forse in quella sera a Lecce, in pieno recupero, un’altra zampata in area, una corsa di felicità pura, quella dei bambini. Eppure, a differenza dei piccoli, Denzel ha sempre avuto quel suo sguardo serio, del quale ugualmente ci siamo innamorati. O forse ancora, ci è piaciuto come interpretava i derby, quelle autentiche battaglie sulla fascia, scontri alla vecchia maniera, senza risparmiarsi. In fondo, l’unico cartellino rosso di questi cinque anni è arrivato proprio nel derby della Madonnina, nella notte della Seconda Stella. Un’altra notte di amore? Quella in Arabia Saudita, una doppietta da annali del calcio in Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. D’altronde, in certe notti, Denzel Justus Morris Dumfries sembrava venire dallo spazio. Chiedere a chi era al Montjuic, Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League. Un gol in rovesciata, uno di testa. Prima ancora, l’assist per Thuram. Sommando le giocate nel match leggendario di San Siro fanno 2 gol e 3 assist tra andata e ritorno. Ancora: a Monaco di Baviera, nella notte più buia, Denzel amareggiato con la medaglia al collo va a salutare i tifosi nerazzurri presenti sugli spalti. Di nuovo: la sua energia in Como-Inter, due gol per la spallata scudetto, via a scivolare in ginocchio, le braccia incrociate, finalmente il sorriso. Lo stesso delle feste Scudetto, in campo a baciare lo stemma e sul bus a comandare".