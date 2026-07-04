L'Inter accelera sul mercato e sembra aver individuato il sostituto ideale di Denzel Dumfries, dopo che il Chelsea ha battuto la concorrenza per Marco Palestra. Il nome in cima alla lista della dirigenza nerazzurra è quello di Anan Khalaili, esterno classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise, protagonista di ottime prestazioni in costante crescita nelle ultime stagioni, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

Dopo aver definito l'intesa con il calciatore, il club milanese ha intensificato i contatti con la società belga per cercare di chiudere rapidamente l'operazione, con l'Inter che cerca di anticipare tutti evitando l'inserimento di altre pretendenti e regalare a Cristian Chivu un rinforzo già nelle prime settimane della preparazione estiva.

Khalaili vicinissimo all'Inter: i dettagli dell'operazione

La trattativa ha registrato un'accelerazione significativa nelle ultime ore e, come riportato da, l'Union Saint-Gilloise valuta il proprio gioiello intorno ai, cifra sulla quale le parti stanno lavorando per trovare un'intesa definitiva. I nerazzurri, forti dell'accordo raggiunto con il giocatore, confidano di limare gli ultimi dettagli economici e arrivare alla fumata bianca nel minor tempo possibile.

BRUXELLES, BELGIO - 01 OTTOBRE: Anan Khalaili della R. Union Saint-Gilloise corre con la palla durante la partita della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra R. Union Saint-Gilloise e Newcastle United FC allo stadio RSC Anderlecht il 01 ottobre 2025 a Bruxelles, Belgio. (Foto di Omar Havana/Getty Images)

L'Inter attualmente ha presentato una prima proposta da 20 milioni di euro, arricchita da una serie di bonus, ma la trattativa resta ancora apertissima. Le parti stanno lavorando per ridurre la distanza economica e trovare un accordo definitivo, che potrebbe essere raggiunto sulla base di circa 23 milioni più incentivi. Un investimento che è perfettamente in linea con quelli effettuati recentemente per Luis Henrique e Diouf, giovani talenti dal costo importante ma sostenibile, con ampi margini di crescita e perfettamente fedeli alla strategia di Oaktree.

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In casa nerazzurra però prevale la prudenza dopo le recenti vicende di mercato che hanno insegnato a non dare nulla per scontato, la priorità è. Anche perché su Khalaili, con il talento israeliano seguito con attenzione anche dal, pronto a inserirsi qualora la trattativa dovesse rallentare.