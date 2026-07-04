Nella notte italiana ha avuto luogo il match tra le due selezioni e, contro tutti i pronostici, i capoverdiani hanno portato l'incontro ai supplementari
Capo Verde si qualifica ai sedicesimi, nel Paese esplode la festa
Tra le Nazionali che sono scese in campo nella notte italiana figurano anche l'Argentina ed il Capo Verde. Le sue squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Si pensava ad una goleada da parte dei Campioni del Mondo contro una selezione alla sua prima volta nel torneo, ma ciò non è successo. La Nazionale proveniente dall'Africa ha messo in difficoltà gli argentini e hanno portato la gara anche ai supplementari. Alla fine, però, l'Albiceleste ha avuto la meglio vincendo 3-2 contro gli Squali Blu che escono da questo Mondiale a testa altissima.
L'Argentina batte, con molta fatica, il piccolo Capo Verde ai supplementariA quest'incontro, ovviamente, l'Argentina arrivava da strafavorita per il passaggio del turno. I Campioni del Mondo allenati da Lionel Scaloni hanno sbloccato la gara al minuto 29 con la rete del solito Lionel Messi. Il capitano sale così a quota sette gol in quest'edizione del Mondiale nonché a 20 nella storia della competizione. Durante il secondo tempo, per la precisione al 59' del match, il Capo Verde trova il gol che rimette la gara in equilibrio con Deroy Duarte su assist di Ryan Mendes.
Nonostante le tante occasioni degli argentini, il risultato finale dei tempi regolamentari è di 1-1 e, di conseguenza, la gara è andata ai tempi supplementari. Nel secondo minuto del primo tempo supplementari viene assegnato un calcio d'angolo in favore dell'Argentina che passa in vantaggio grazie al gol di Lisandro Martinez dopo che Alexis Mac Allister gli ha fornito l'assist di testa. Il Capo Verde, però, non si arrende ed al 103' arriva il gol del 2-2 con Sidny Lopes Cabral che mette la palla in rete con un grandissimo tiro a giro dalla distanza.
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