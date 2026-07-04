Tra le Nazionali che sono scese in campo nella notte italiana figurano anche l'Argentina ed il Capo Verde. Le sue squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Si pensava ad una goleada da parte dei Campioni del Mondo contro una selezione alla sua prima volta nel torneo, ma ciò non è successo. La Nazionale proveniente dall'Africa ha messo in difficoltà gli argentini e hanno portato la gara anche ai supplementari. Alla fine, però, l'Albiceleste ha avuto la meglio vincendo 3-2 contro gli Squali Blu che escono da questo Mondiale a testa altissima.

L'Argentina batte, con molta fatica, il piccolo Capo Verde ai supplementari

A quest'incontro, ovviamente, l'Argentina arrivava da strafavorita per il passaggio del turno. I Campioni del Mondo allenati da Lionel Scaloni hanno sbloccato la gara al minuto 29 con la rete del solito. Il capitano sale così a quotagol in quest'edizione del Mondiale nonché anella storia della competizione. Durante il secondo tempo, per la precisione al 59' del match, il Capo Verde trova il gol che rimette la gara in equilibrio consu assist di

Auckland, Nuova Zelanda - 27 marzo 2026: Sidny Cabral del Capo Verde colpisce la palla di testa durante la partita di FIFA Series tra Cile e Capo Verde all'Eden Park. (Foto di Phil Walter/Getty Images)

Nonostante le tante occasioni degli argentini, il risultato finale dei tempi regolamentari è di 1-1 e, di conseguenza, la gara è andata ai tempi supplementari. Nel secondo minuto del primo tempo supplementari viene assegnato un calcio d'angolo in favore dell'Argentina che passa in vantaggio grazie al gol di Lisandro Martinez dopo che Alexis Mac Allister gli ha fornito l'assist di testa. Il Capo Verde, però, non si arrende ed al 103' arriva il gol del 2-2 con Sidny Lopes Cabral che mette la palla in rete con un grandissimo tiro a giro dalla distanza.

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Durante il secondo tempo supplementari, precisamente al minuto 111, sempre su calcio d'angolo gli argentini tornano in vantaggio grazie all'autorete di, il quale ha toccato il pallone dopo il colpo di testa di. I capoverdiani hanno provato a rimettere la gara in equilibrio con diverse azioni offensive tra cui una punizione di Cabral calciata benissimo ma parata da. Al triplice fischio, l'Albiceleste ed i suoi tifosi hanno tirato un sospiro di sollievo. Il Capo Verde esce dal Mondiale, ma gli va dato merito di un buonissimo percorso. Infatti, gli Squali Blu hanno pareggiato, ai gironi, controedmentre stanotte hanno messo in seria difficoltà i Campioni del Mondo.