La Procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente di polizia per l'inchiesta sul tifoso rimasto ferito prima del derby tra Torino e Juventus del 24 maggio 2026. Il provvedimento riguarda la ricostruzione dei fatti avvenuti nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino, dove il tifoso bianconero Marco Basoccu è stato colpito alla testa durante i momenti di tensione tra le due tifoserie. Inizialmente si era parlato di una bottigliata in faccia da parte di un tifoso rivale, ma numerose testimonianze dei presenti e delle videocamere di sorveglianza raccontano una realtà completamente diversa.

Scontri tra tifosi prima di Torino-Juventus

Secondo quanto emerso dalle indagini, il tifosodurante le operazioni di messa in sicurezza delle forze dell'ordine. L’ipotesi degli inquirenti è che l’uso del dispositivo sia avvenuto in maniera, elemento che ha portato all’iscrizione dell’agente nel registro degli indagati con l’accusa di

TORINO, ITALIA - 24 MAGGIO: I tifosi della Juventus escono dallo stadio prima della partita di Serie A tra Torino FC e Juventus FC allo Stadio Olimpico di Torino il 24 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Le immagini raccolte dalle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli agenti presenti hanno giocato un ruolo chiave nella ricostruzione della dinamica e, sulla base di questi elementi, la Procura ha ritenuto necessario richiedere una misura cautelare ora nelle mani del giudice per le indagini preliminari. Il tifoso coinvolto, che aveva riportato un grave trauma cranico, era stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le sue condizioni, secondo quanto riferito in precedenza anche dal padre, sarebbero state serie ma stabili.

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La vicenda ha riacceso l’attenzione sugli episodi di violenza e tensione che spesso accompagnano i derby ad alta rivalità come quello della Mole, sollevando interrogativi sulle modalità di gestione dell’ordine pubblico nelle aree esterne agli stadi. Per questo motivo nella prossima stagione, partite di un certo tipo e con una certa importanza, verranno giocate il pomeriggio evitando le ore serali proprio per non far verificare altre situazioni di questo tipo.