Roberto Martinez lascia ufficialmente il Portogallo. La sua decisione è stata svelata subito dopo la sconfitta con la Spagna.

Francesco Lovino
Cristiano Ronaldo

Le lacrime di una leggenda. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale

Roberto Martinez dice addio alla nazionale portoghese. Non soltanto Cristiano Ronaldo, dunque. La sconfitta incassata dalla Spagna ha posto fine al sogno mondiale di un'intera nazione e ha pesato anche sul destino di due grandi rappresentanti del Portogallo.

Portogallo, Roberto Martinez si dimette

È giorno di riflessioni in casa portoghese. I lusitani abbandonano il mondiale agli ottavi di finale. Sarà la Spagna di De La Fuente ad incontrare il Belgio, vittorioso sugli USA, nei quarti. Nella conferenza stampa post-match, Roberto Martinez ha annunciato che una decisione sul suo futuro è stata presa senza alcuna possibilità di replica: "È certo che questa è la mia ultima partita con il Portogallo. Voglio ringraziare il popolo portoghese. Mi porto via un ricordo che mi accompagnerà per tutta la vita".
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AMBURGO, GERMANIA - 5 LUGLIO: Cristiano Ronaldo del Portogallo interagisce con Roberto Martinez, allenatore del Portogallo, dopo la sconfitta ai rigori dopo il quarto di finale di UEFA EURO 2024 tra Portogallo e Francia al Volksparkstadion il 5 luglio 2024 ad Amburgo, Germania. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Per l'ex Commissario Tecnico del Belgio, anche una doverosa passata in rassegna di tutti i traguardi raggiunti: "I giocatori hanno fatto un lavoro incredibile, hanno molto talento e hanno anche dimostrato grande impegno per formare una squadra. Sono 45 partite, i migliori risultati in termini di gol e punti nella storia della Nazionale. Ricordi della vittoria nella Nations League, di aver stabilito dei record. Ringrazio la Federazione e lo staff tecnico, che hanno lavorato duramente per aiutare i nostri giocatori. Mi porto via un ricordo incredibile e ringrazio il popolo portoghese".

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Dopo aver allenato Swansea, Wigan ed Everton, Roberto Martinez ha legato il suo nome a due panchine di nazionali prestigiose: il Belgio dal 2016 al 2022 e il Portogallo dal 2023 al 2026. 13 mesi fa è arrivato in assoluto il successo più importante alla guida dei lusitani: la vittoria della quarta edizione della Nations League, la seconda per CR7 e compagni. Fu battuta proprio la Spagna ai rigori, quella stessa squadra che si è imposta sui limitrofi iberici causando le dimissioni del CT.

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