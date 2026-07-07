Roberto Martinez lascia ufficialmente il Portogallo. La sua decisione è stata svelata subito dopo la sconfitta con la Spagna.
Le lacrime di una leggenda. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale
Roberto Martinez dice addio alla nazionale portoghese. Non soltanto Cristiano Ronaldo, dunque. La sconfitta incassata dalla Spagna ha posto fine al sogno mondiale di un'intera nazione e ha pesato anche sul destino di due grandi rappresentanti del Portogallo.
Portogallo, Roberto Martinez si dimetteÈ giorno di riflessioni in casa portoghese. I lusitani abbandonano il mondiale agli ottavi di finale. Sarà la Spagna di De La Fuente ad incontrare il Belgio, vittorioso sugli USA, nei quarti. Nella conferenza stampa post-match, Roberto Martinez ha annunciato che una decisione sul suo futuro è stata presa senza alcuna possibilità di replica: "È certo che questa è la mia ultima partita con il Portogallo. Voglio ringraziare il popolo portoghese. Mi porto via un ricordo che mi accompagnerà per tutta la vita".
Per l'ex Commissario Tecnico del Belgio, anche una doverosa passata in rassegna di tutti i traguardi raggiunti: "I giocatori hanno fatto un lavoro incredibile, hanno molto talento e hanno anche dimostrato grande impegno per formare una squadra. Sono 45 partite, i migliori risultati in termini di gol e punti nella storia della Nazionale. Ricordi della vittoria nella Nations League, di aver stabilito dei record. Ringrazio la Federazione e lo staff tecnico, che hanno lavorato duramente per aiutare i nostri giocatori. Mi porto via un ricordo incredibile e ringrazio il popolo portoghese".
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