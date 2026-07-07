Roberto Martinez dice addio alla nazionale portoghese. Non soltanto Cristiano Ronaldo, dunque. La sconfitta incassata dalla Spagna ha posto fine al sogno mondiale di un'intera nazione e ha pesato anche sul destino di due grandi rappresentanti del Portogallo.

Portogallo, Roberto Martinez si dimette

È giorno di riflessioni in casa portoghese. I lusitani abbandonano il mondiale agli ottavi di finale. Sarà la Spagna di De La Fuente ad incontrare il, vittorioso sugli USA, nei quarti. Nella conferenza stampa post-match, Roberto Martinez ha annunciato che una decisione sul suo futuro è stata presa senza alcuna possibilità di replica: "Voglio ringraziare il popolo portoghese. Mi porto via un ricordo che mi accompagnerà per tutta la vita".

AMBURGO, GERMANIA - 5 LUGLIO: Cristiano Ronaldo del Portogallo interagisce con Roberto Martinez, allenatore del Portogallo, dopo la sconfitta ai rigori dopo il quarto di finale di UEFA EURO 2024 tra Portogallo e Francia al Volksparkstadion il 5 luglio 2024 ad Amburgo, Germania. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Per l'ex Commissario Tecnico del Belgio, anche una doverosa passata in rassegna di tutti i traguardi raggiunti: "I giocatori hanno fatto un lavoro incredibile, hanno molto talento e hanno anche dimostrato grande impegno per formare una squadra. Sono 45 partite, i migliori risultati in termini di gol e punti nella storia della Nazionale. Ricordi della vittoria nella Nations League, di aver stabilito dei record. Ringrazio la Federazione e lo staff tecnico, che hanno lavorato duramente per aiutare i nostri giocatori. Mi porto via un ricordo incredibile e ringrazio il popolo portoghese".

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Dopo aver allenato Swansea, Wigan ed, Roberto Martinez ha legato il suo nome a due panchine di nazionali prestigiose: il Belgio dal 2016 al 2022 e il Portogallo dal 2023 al 2026. 13 mesi fa è arrivato in assoluto il successo più importante alla guida dei lusitani: la vittoria della quarta edizione della Nations League, la seconda per CR7 e compagni. Fu battuta proprio la Spagna ai rigori, quella stessa squadra che si è imposta sui limitrofi iberici causando le dimissioni del CT.