La Guardia di Finanza ha condotto nella mattinata di oggi un'importante operazione di perquisizione presso le sedi ufficiali del Napoli e del Bari. L'intervento investigativo delle Fiamme Gialle si inserisce nell'ambito di una complessa indagine che ha portato all'ufficiale iscrizione nel registro degli indagati dei massimi vertici dirigenziali delle due società sportive, secondo quanto riportato dalle pagine di Repubblica. L'attività investigativa punta a far luce sulla gestione finanziaria e sui rapporti economici intercorsi tra i due club, legati da una stretta correlazione proprietaria e gestionale.

De Laurentiis indagati: le ipotesi di reato

Il provvedimento giudiziario coinvolge direttamente i vertici familiari e manageriali delle due realtà. Nel registro degli indagati figurano, coinvolto nella veste di presidente del Consiglio di amministrazione del Napoli , e il figlio, indagato in qualità di amministratore unico del. Le accuse nei confronti dei due dirigenti sono gravi e si concentrano sulle ipotesi di reato die di

Le presunte irregolarità relative alle false comunicazioni sociali riguardano nello specifico il bilancio d'esercizio per l'anno 2024 del club pugliese. La contestazione di bancarotta fraudolenta risulta invece connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, un atto legale scaturito dalla grave situazione in cui si trova la medesima società sportiva biancorossa.

La crisi del Bari

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Il caso di Caprile

Gli accertamenti condotti dagli inquirenti sui registri contabili delhanno delineato uno scenario finanziario profondamente critico. L'analisi abbraccia un arco temporale compreso, evidenziando un. Tale deficit economico risulta ulteriormente aggravato dalla presenza di un pesante deficit patrimoniale e da una consistente esposizione debitoria accumulata nel corso delle stagioni.Le operazioni di controllo si sono infatti estese anche a ulteriori professionisti operanti nel settore calcistico, coinvolgendo nello specifico tre direttori sportivi e un procuratore. È tuttavia necessario specificare che, allo stato attuale delle indagini, nessuno di questi quattro soggetti figura all'interno del registro degli indagati.Un filone centrale e determinante dell'inchiesta si concentra sulle operazioni di calciomercato concordate tra ile il, due società considerate a tutti gli effetti correlate dagli inquirenti. Secondo le accuse, all'interno dei documenti di bilancio del club pugliese sarebbero stati esposti molteplici fatti di rilevanza economica, contestualmente all'omissione di informazioni considerate invece determinanti per giungere a una valutazione oggettiva e corretta dello stato di salute del club.

L'attenzione investigativa si è focalizzata con particolare attenzione sulle dinamiche del trasferimento di Elia Caprile. In base alla ricostruzione documentale, la società pugliese aveva inizialmente acquistato l'estremo difensore dal Leeds, inserendo nell'accordo il riconoscimento di specifici premi legati al valore di futura rivendita del calciatore. Tali accordi, tuttavia, non sarebbero stati del tutto riconosciuti nel corso dei passaggi successivi.

Elia Caprile con la maglia del Cagliari (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Nel luglio del 2023 è stata infatti concretizzata la cessione a titolo definitivo del portiere dal Bari al Napoli per 2,2 milioni di euro, un accordo stipulato però senza la percentuale di rivendita concordata precedentemente.

Due stagioni più tardi, la società partenopea ha perfezionato la cessione del cartellino di Caprile al Cagliari per 8 milioni di euro. Questa serie di trasferimenti ha generato e permesso di realizzare una plusvalenza di 7 milioni di euro, di cui, secondo le logiche contrattuali originarie e proporzionali, avrebbe dovuto beneficiare economicamente anche il club biancorosso. Stando alle contestazioni mosse dall'accusa, tuttavia, la ripartizione dei ricavi non si sarebbe svolta secondo queste modalità, sottraendo di fatto risorse e benefici finanziari al bilancio pugliese.