Il Napoli l'ha fatto davvero. Con un gesto semplice - usando la tecnologia - ha riportato in vita, almeno per un momento, il più grande di tutti: Diego Armando Maradona. Sorridente, seduto nel posto numero 10 e con una maglia speciale: l'immagine dell'ex leggenda partenopea è stata usata per presentare la nuova divisa del centenario, quella che sarà usata per la prossima stagione. L'Home kit unisce - in un colpo solo - tradizione memoria. Ad esaltare ancora di più l'unicità della maglia, ci ha pensato lo storico logo del club e il numero centro a celebrare i cento anni dalla fondazione. I social sono impazziti. I tifosi del Napoli anche. La scelta di Maradona come testimonial ha fatto breccia nei loro cuori. Il prossimo anno sarà una stagione speciale: 100 anni di storia napoletana. Diego lo vedrà da lassù. Ma lui - come testimoniato dalla presentazione - sarà sempre una parte di Napoli.

Maradona è 'tornato' a Napoli: il lancio social che fa impazzire i tifosi

Ilentra ufficialmente nell’anno delcon una maglia che punta dritta alla sua identità. Il nuovoper la stagione 2026/27 riprende i colori tradizionali del club e introduce elementi celebrativi che raccontano la storia azzurra. Al centro della divisa spicca lo storico logo del, impreziosito dal numero 100 e da dettagli dorati che ne sottolineano il valore simbolico. Ma è la scelta comunicativa a colpire più di tutto. Il club ha infatti diffuso sui social una foto diventata immediatamente virale: Diego Armando Maradona sugli spalti dello stadio a lui dedicato,

Belo Horizonte, Brasile – 21 giugno: Diego Maradona (a sinistra) e sua figlia Giannina Maradona assistono alla partita del Gruppo F della Coppa del Mondo FIFA 2014 tra Argentina e Iran allo stadio Mineirão, il 21 giugno 2014 a Belo Horizonte, Brasile. (Foto di Ian Walton/Getty Images)

Un’immagine che ha riacceso emozioni e ricordi, legando passato e presente in un unico gesto simbolico. L’operazione si inserisce nel nuovo corso tecnico affidato a Allegri, con la società che punta a unire ambizione sportiva e identità storica. Alle ore 15 è prevista la conferenza stampa del presidente De Laurentiis, che illustrerà tutti i dettagli del kit e della strategia celebrativa del centenario. Intanto, sui social, l’immagine di Maradona ha già fatto il giro del mondo, confermando ancora una volta quanto il legame tra il Napoli e il suo numero 10 resti intatto nel tempo.