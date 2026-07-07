Il parco dirigenziale della Juventus si rinnova e acquisisce progressivamente le sembianze di un board esperto e competitivo. Perché i bianconeri costruiscano una squadra forte, in grado di rientrare con prepotenza tra le big del calcio nazionale e internazionale, occorre un management capace e preparato. Così si spiega l'inserimento di un profilo quale quello di Frederic Massara.

Massara-Juventus, tutto fatto?

Nelle ultime ore era emersa la voce di un interessamento della Juventus per il dirigente torinese. Ebbene, la notte ha portato ha consiglio. Come riferiscono Gianluca di Marzio e Romeo Agresti,. Questa sancirà l'ultimo step formale prima dell'annuncio che possa ufficializzare il passaggio di Massara alla Juventus.

NAPOLI, ITALIA - 15 FEBBRAIO: Il direttore sportivo dell'AS Roma Frederic Massara durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e AS Roma allo Stadio Diego Armando Maradona il 15 febbraio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

I bianconeri, che già possono contare su Giovanni Carnevali come direttore generale e amministratore delegato, aggiungono un profilo di spessore. Massara, difatti, ha contribuito allo Scudetto del Milan assieme a Maldini, con Pioli in panchina, oltre ad aver maturato esperienza alla Roma. Nella capitale ha vissuto addirittura tre esperienze distinte: 2016, 2018-2019 e 2025-2026. Soltanto il 29 maggio scorso aveva salutato i giallorossi con una rescissione contrattuale a causa di alcune divergenze riscontrate con l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini.

Juventus, dirigenza al completo

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