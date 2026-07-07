Frederic Massara sta per diventare il nuovo direttore tecnico. Ogni aspetto contrattuale è stato definito e il dirigente si appresta ad affiancare Carnevali.
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Il parco dirigenziale della Juventus si rinnova e acquisisce progressivamente le sembianze di un board esperto e competitivo. Perché i bianconeri costruiscano una squadra forte, in grado di rientrare con prepotenza tra le big del calcio nazionale e internazionale, occorre un management capace e preparato. Così si spiega l'inserimento di un profilo quale quello di Frederic Massara.
Massara-Juventus, tutto fatto?Nelle ultime ore era emersa la voce di un interessamento della Juventus per il dirigente torinese. Ebbene, la notte ha portato ha consiglio. Come riferiscono Gianluca di Marzio e Romeo Agresti, è tutto definito tra le parti e mancherebbe soltanto la firma sul contratto. Questa sancirà l'ultimo step formale prima dell'annuncio che possa ufficializzare il passaggio di Massara alla Juventus.
I bianconeri, che già possono contare su Giovanni Carnevali come direttore generale e amministratore delegato, aggiungono un profilo di spessore. Massara, difatti, ha contribuito allo Scudetto del Milan assieme a Maldini, con Pioli in panchina, oltre ad aver maturato esperienza alla Roma. Nella capitale ha vissuto addirittura tre esperienze distinte: 2016, 2018-2019 e 2025-2026. Soltanto il 29 maggio scorso aveva salutato i giallorossi con una rescissione contrattuale a causa di alcune divergenze riscontrate con l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini.
Juventus, dirigenza al completoCome detto, Massara diventerà direttore tecnico, anche grazie alla ferma volontà di Giorgio Chiellini che ha spinto per il suo ingresso in società. L'ex capitano bianconero rimarrà Football Strategy Officer e Marco Ottolini per il momento è confermato quale direttore sportivo. Dopo l'addio di Damien Comolli, pertanto, è altamente probabile che tutte le figure a lui legate lascino la Juventus. Nello specifico, rimane da valutare la posizione di François Modesto.
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