La Juventus procede con il suo riassetto interno: cambia di ruolo anche Chiellini e viene confermato il ds Ottolini.

Federico Iezzi
Juventus FC v Pisa SC - Serie A

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La Juventus procede con la sistemazione del suo organico societario. Dopo l'arrivo di Carnevali, nuovo amministratore delegato, è il turno di Frederic Massara che viene ingaggiato come Chief Football Officer dei bianconeri.

Frederic Massara alla Juventus: è il nuovo Chief Football Officer

Arriva ora l'ufficialità con un comunicato stampa della società bianconera: Massara entra nell'organico della Juventus. Procede, quindi, la riorganizzazione della società bianconera, anche dopo l'arrivo del nuovo ad Carnevali. Al contempo, infatti, cambia ruolo anche Chiellini. L'ex difensore, infatti, diventa il nuovo Chief Club Affairs Officer. Confermato, invece, il direttore sportivo Ottolini. Il dirigente torinese, quindi, prende il posto dell'ormai ex direttore tecnico Francois Modesto, arrivato durante la gestione Comolli: con questa scelta si chiude definitivamente, dunque, l'era francese della dirigenza della Juve.
Massara Roma

Ecco il comunicato del club bianconero: Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director. Arriva anche il commento e il benvenuto di Carnevali: “Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro. Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic Massara. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all'interno della struttura organizzativa del Club".

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Massara, ex direttore sportivo di Milan e Roma, approda alla Vecchia Signora dopo la stagione passata alla Roma dell'ex Atalanta Gasperini e di Ranieri. Lascia in dote l'importante acquisto di Donny Malen: ha terminato a fine campionato gli obblighi contrattuali con il club giallorosso, come anche Ranieri. Massara lascia la Roma a causa dei contrasti con il tecnico esplosi nel corso dello scorso campionato.

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