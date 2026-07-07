Mateo Pellegrino, 24 anni, piace alla Juventus e può essere il rinforzo giusto in attacco. L'acquisto dell'argentino non richiederebbe grossi esborsi economici.
La Juventus presenta il quarto kit gara con un ritorno alle origini
Mateo Pellegrino ha disputato una stagione positiva al Parma, rilanciando la sua valutazione sul mercato. Classe 2001, l'attaccante argentino potrebbe affiancare Randal Kolo Muani negli acquisti per il reparto avanzato. Rimangono, tuttavia, in sospeso molte grande da risolvere in casa bianconera.
Pellegrino-Juventus, contatto tra le partiMateo Pellegrino, stando a quanto riferito da Sportitalia, è un profilo seguito dalla Juventus in questa finestra di calciomercato. D'altra parte, che i bianconeri stiano parlando con il Parma da qualche giorno è risaputo. Difatti, sempre in cerca di un portiere che rimpiazzi Di Gregorio, la Juventus ha effettuato di recente un sondaggio per Zion Suzuki. Il giapponese ha disputato un buon mondiale, ma rimane opzione difficile per costi e concorrenza. In questi discorsi sarebbe rientrato proprio il nome del ventiquattrenne sudamericano.
Fu proprio Pellegrino a risolvere con uno stacco imperioso un Parma-Juventus nell'aprile 2025 al Tardini. Nell'ultima stagione ha siglato complessivamente 12 reti, 9 delle quali in Serie A e le restanti 3 in Coppa Italia. Oggi avrebbe un costo aggirabile intorno ai 25-30 milioni di euro. Si tenga conto che il Parma dovrà versare il 50% del ricavato al Velez, club che ne ha detenuto precedentemente il cartellino. I ducali lo acquistarono proprio dalla società argentina per 1.637.500 euro. Tra torinesi e parmigiani i rapporti rimangono molto solidi.
Juventus, attacco da rifondareL'attacco della Juventus rimane il reparto più spinoso per la dirigenza, che sta accogliendo proprio in queste ore Frederic Massara. È stata risolta, almeno a parole, la questione Vlahovic - la Juventus non ne ha ancora annunciato formalmente l'addio sui social e lo stesso attaccante serbo non ha salutato i bianconeri. Restano in sospeso, invece, le posizioni di Openda, David e Milik. Tutti e tre a libro paga dei bianconeri, ma nessuno davvero centrale nelle idee della Juventus.
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