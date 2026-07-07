Mateo Pellegrino ha disputato una stagione positiva al Parma, rilanciando la sua valutazione sul mercato. Classe 2001, l'attaccante argentino potrebbe affiancare Randal Kolo Muani negli acquisti per il reparto avanzato. Rimangono, tuttavia, in sospeso molte grande da risolvere in casa bianconera.

Pellegrino-Juventus, contatto tra le parti

Mateo Pellegrino, stando a quanto riferito da Sportitalia, è un profilo seguito dalla Juventus in questa finestra di calciomercato. D'altra parte, che i bianconeri stiano parlando con il Parma da qualche giorno è risaputo. Difatti,che rimpiazzi Di Gregorio, la Juventus ha effettuato di recente un sondaggio per Zion Suzuki . Il giapponese ha disputato un buon mondiale, ma rimane opzione difficile per costi e concorrenza. In questi discorsi sarebbe rientrato proprio il nome del ventiquattrenne sudamericano.

PARMA, ITALIA - 25 OTTOBRE: Mateo Pellegrino del Parma Calcio osserva durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e Como 1907 allo Stadio Ennio Tardini il 25 ottobre 2025 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Fu proprio Pellegrino a risolvere con uno stacco imperioso un Parma-Juventus nell'aprile 2025 al Tardini. Nell'ultima stagione ha siglato complessivamente 12 reti, 9 delle quali in Serie A e le restanti 3 in Coppa Italia. Oggi avrebbe un costo aggirabile intorno ai 25-30 milioni di euro. Si tenga conto che il Parma dovrà versare il 50% del ricavato al Velez, club che ne ha detenuto precedentemente il cartellino. I ducali lo acquistarono proprio dalla società argentina per 1.637.500 euro. Tra torinesi e parmigiani i rapporti rimangono molto solidi.

Juventus, attacco da rifondare

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