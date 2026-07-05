Zion Suzuki può rappresentare la giusta occasione di mercato per la Juventus sempre in cerca di un portiere affidabile che sostituisca Michele Di Gregorio.
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I Mondiali servono anche a questo. Possono, da un lato, confermare lo status di un calciatore, come nel caso di David sparito dopo la tripletta al Qatar, dall'altro, ribaltare le sensazioni che si avevano di un calciatore poco considerato. Zion Suzuki per la Juventus rientra di certo in quest'ultimo campo. L'estremo difensore giapponese sarebbe pronto per un'esperienza in squadre di alto livello e i bianconeri lo avrebbero posto tra i propri obiettivi per la porta.
Zion Suzuki, avanti un altro!La ricerca di un portiere affidabile che cancelli rapidamente la difficile stagione di Di Gregorio continua ad essere prioritaria per la Juventus. I bianconeri si guardano intorno, consapevoli che esistano diverse piste, anche se nessuna di queste è apparsa davvero semplice e percorribile. Come riportato da Nicola Balice de La Stampa, i primi sondaggi avevano riguardato Alisson del Liverpool, quindi gli occhi si sono spostati su Emiliano Martinez. Si è sognato, con tanto di offerta respinta al mittente, Mile Svilar della Roma.
Il portiere giallorosso avrebbe una valutazione attestabile intorno ai 60 mln di euro, grossomodo quanto richiesto dall'Atalanta per il suo interprete della porta, Marco Carnesecchi. Anche il profilo del portiere azzurro era stato accostato alla Juve, che intanto mantiene in cima alle proprie preferenze per ragioni essenzialmente economiche il nome di Guglielmo Vicario. Il 29enne del Tottenham conosce la Serie A e avrebbe maggiore futuribilità rispetto al "Dibu". Tra questi, nelle ultime ore, si è fatto largo il nome di Suzuki. Il portiere del Parma è un classe 2002 e compirà 24 anni il prossimo 21 agosto. Pur avendo avuto qualche incertezza nella sua esperienza ai ducali, si è rilanciato nel corso del Mondiale.
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