I Mondiali servono anche a questo. Possono, da un lato, confermare lo status di un calciatore, come nel caso di David sparito dopo la tripletta al Qatar, dall'altro, ribaltare le sensazioni che si avevano di un calciatore poco considerato. Zion Suzuki per la Juventus rientra di certo in quest'ultimo campo. L'estremo difensore giapponese sarebbe pronto per un'esperienza in squadre di alto livello e i bianconeri lo avrebbero posto tra i propri obiettivi per la porta.

Zion Suzuki, avanti un altro!

La ricerca di un portiere affidabile che cancelli rapidamente la difficile stagione di Di Gregorio continua ad essere prioritaria per la Juventus. I bianconeri si guardano intorno, consapevoli che esistano diverse piste, anche se nessuna di queste è apparsa davvero semplice e percorribile. Come riportato da Nicola Balice de La Stampa, i primi sondaggi avevano riguardatodel Liverpool, quindi gli occhi si sono spostati su Emiliano. Si è sognato, con tanto di offerta respinta al mittente, Miledella Roma.

TOKYO, GIAPPONE - 31 MAGGIO: Zion Suzuki del Giappone effettua una parata durante la partita amichevole internazionale tra Giappone e Islanda allo Stadio MUFG il 31 maggio 2026 a Tokyo, Giappone. (Foto di Kenta Harada/Getty Images)

Il portiere giallorosso avrebbe una valutazione attestabile intorno ai 60 mln di euro, grossomodo quanto richiesto dall'Atalanta per il suo interprete della porta, Marco Carnesecchi. Anche il profilo del portiere azzurro era stato accostato alla Juve, che intanto mantiene in cima alle proprie preferenze per ragioni essenzialmente economiche il nome di Guglielmo Vicario. Il 29enne del Tottenham conosce la Serie A e avrebbe maggiore futuribilità rispetto al "Dibu". Tra questi, nelle ultime ore, si è fatto largo il nome di Suzuki. Il portiere del Parma è un classe 2002 e compirà 24 anni il prossimo 21 agosto. Pur avendo avuto qualche incertezza nella sua esperienza ai ducali, si è rilanciato nel corso del Mondiale.

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Nato negli Stati Uniti, ha scelto di rappresentare il Giappone in virtù della nazionalità della madre. D'altra parte la sua famiglia si trasferì dal New Jersey ad Urawa ove poi il portiere è cresciuto. Arrivare al portiere, comunque,. Sebbene Carnevali intrattenga ottimi rapporti con chi lo assiste, come col Parma di Federico Cherubini che ha appena prelevato Daffara dalla Next Gen bianconera, Suzuki ha altri estimatori. Su tutti, dalla Premier League, Aston Villa - proprio nel caso in cui Martinez salutasse - epronto a formalizzare un'offerta da 30 mln di euro.