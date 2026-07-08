Il Brasile esce agli ottavi: queste le parole di Bruno Guimarães dopo il rigore sbagliato, che avrebbe portato in vantaggio la Seleção
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L'amara uscita di scena del Brasile dai Mondiali ha lasciato ferite profonde nell'animo dei protagonisti, tra cui spicca senza dubbio Bruno Guimarães. Il centrocampista della Seleção ha deciso di non nascondersi e di assumersi pubblicamente le proprie responsabilità in seguito alla dolorosa eliminazione contro la Norvegia negli ottavi di finale. Il centrocampista si è trovato, suo malgrado, al centro dell'episodio chiave che ha di fatto indirizzato le sorti dell'incontro: l'errore dal dischetto che avrebbe potuto portare in vantaggio la formazione verdeoro. Un'occasione che ha assunto un peso specifico nell'economia del match, concluso 2-1 per i norvegesi.
Il crollo del BrasileAl 14° del primo tempo l'arbitro ha concesso il rigore per un intervento irregolare subito da Cunha all'interno dell'area di rigore norvegese. Bruno Guimarães ha calciato verso il lato sinistro difeso da Ørjan Nyland; l'estremo difensore norvegese ha intuito e respinto il tiro, negando la gioia al Brasile. Lo scampato pericolo ha dato nuova linfa al match della Norvegia, che nelle fasi finali di gara ha piazzato il colpo decisivo con la doppietta di Erling Haaland.
Lo sfogo social del centrocampistaA 72 ore dalla fine della partita, Guimarães ha affidato ai propri canali social un messaggio per condividere la propria tristezza e spiegare le proprie emozioni: "Ho scritto e cancellato questo messaggio così tante volte da aver perso il conto. Sono sempre stato presente nelle vittorie, quindi è giusto parlare anche nella sconfitta e non nascondermi. Il calcio mi ha dato tutto quello che ho e oggi è anche responsabile del dolore più grande dei miei 28 anni. Sbagliare quel rigore ed essere eliminati agli ottavi fa male, fa davvero molto male, ma è solo un altro ostacolo da superare".
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