L'amara uscita di scena del Brasile dai Mondiali ha lasciato ferite profonde nell'animo dei protagonisti, tra cui spicca senza dubbio Bruno Guimarães. Il centrocampista della Seleção ha deciso di non nascondersi e di assumersi pubblicamente le proprie responsabilità in seguito alla dolorosa eliminazione contro la Norvegia negli ottavi di finale. Il centrocampista si è trovato, suo malgrado, al centro dell'episodio chiave che ha di fatto indirizzato le sorti dell'incontro: l'errore dal dischetto che avrebbe potuto portare in vantaggio la formazione verdeoro. Un'occasione che ha assunto un peso specifico nell'economia del match, concluso 2-1 per i norvegesi.

Il crollo del Brasile

Al 14° del primo tempo l'arbitro ha concesso il rigore per un intervento irregolare subito da Cunha all'interno dell'area di rigore norvegese.ha calciato verso il lato sinistro difeso da; l'estremo difensore norvegese ha intuito e respinto il tiro, negando la gioia al Brasile. Lo scampato pericolo ha dato nuova linfa al match della Norvegia , che nelle fasi finali di gara ha piazzato il colpo decisivo con la doppietta di

OSLO, NORVEGIA - 31 MARZO: Erling Haaland della Norvegia osserva prima dell'incontro amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera all'Ullevaal Stadion il 31 marzo 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Lo sfogo social del centrocampista

Caricamento post Instagram...

A 72 ore dalla fine della partita,ha affidato ai propri canali social un messaggio per condividere la propria tristezza e spiegare le proprie emozioni: "Ho scritto e cancellato questo messaggio così tante volte da aver perso il conto. Sono sempre stato presente nelle vittorie, quindi è giusto parlare anche nella sconfitta e non nascondermi. Il calcio mi ha dato tutto quello che ho e oggi è anche responsabile del. Sbagliare quel rigore ed essere eliminati agli ottavi fa male, fa davvero molto male, ma è solo un altro ostacolo da superare"."La cosa più incredibile è stata tornare a casa dopo il giorno più triste della mia vita. Quando mi sono svegliato, la prima cosa che mi hanno detto i miei figli è stata: '?'. In quel momento ho capito che, nei giorni belli come in quelli brutti, il calcio sarà sempre il mio grande amore. Come sempre mi prendo le mie responsabilità e anche questa volta sarà così. È triste il modo in cui è finita, ma il sogno non è terminato. È ancora vivo nel mio cuore e in quello di milioni di brasiliani".