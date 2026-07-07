Non sono stati resi i noti dei calciatori attualmente "out", paura per Haaland e compagni nonostante il cibo sia tutto importato dal loro Paese

Michele Massa
Norway v Switzerland - International Friendly

Prima la doppietta, poi la viking row: Haaland manda in estasi la Norvegia

Allarme in casa Norvegia a pochi giorni dal quarto di finale contro l'Inghilterra. Il commissario tecnico Ståle Solbakken ha infatti rivelato che diversi giocatori della nazionale stanno accusando problemi di salute in vista della delicata sfida in programma sabato a Miami.

A lanciare l'allarme per la Norvegia è stato l'allenatore Solbakken

Secondo quanto riportato da RMC Sport e riferito dall'allenatore norvegese, alcuni calciatori avrebbero iniziato ad avvertire i primi sintomi già nei giorni precedenti alla gara degli ottavi. Tra i segnali riportati ci sarebbero debolezza, senso di spossatezza e tosse, elementi che hanno fatto scattare l'attenzione dello staff medico della nazionale: "Abbiamo diversi giocatori che non stanno bene", è il senso delle dichiarazioni di Solbakken, preoccupato per una situazione che potrebbe condizionare la preparazione della squadra alla vigilia di un appuntamento fondamentale.
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La Norvegia si avvicina infatti alla sfida contro l'Inghilterra con l'obiettivo di continuare il proprio percorso nel torneo, ma dovrà fare i conti anche con questa emergenza interna. In una fase della competizione in cui ogni dettaglio può fare la differenza, perdere giocatori o affrontare una partita con elementi non al meglio dal punto di vista fisico rappresenterebbe un problema importante. Il calcio d'inizio del quarto di finale è fissato per le 23:00, con la Norvegia chiamata a fronteggiare una delle squadre più attrezzate del torneo. L'Inghilterra arriva all'appuntamento con grande ambizione e una rosa profonda, mentre gli scandinavi puntano sull'organizzazione e sulla forza del gruppo per provare a sorprendere.

Nelle prossime ore saranno decisivi gli aggiornamenti sulle condizioni dei calciatori coinvolti. Lo staff medico norvegese monitorerà la situazione per capire chi potrà recuperare in tempo e chi invece rischia di non essere disponibile. Per Solbakken, dunque, una nuova difficoltà da gestire in una partita già complessa sulla carta. La Norvegia dovrà cercare di isolarsi dal problema e prepararsi al meglio, ma l'incognita legata alle condizioni fisiche di alcuni protagonisti resta al momento il principale motivo di preoccupazione.

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