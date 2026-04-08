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Estupiñán sul taccuino dell’Atletico Madrid: pronta l’offerta

Estupiñán
L'Atletico Madrid piomba sull'esterno rossonero. Il Milan valuta l'operazione e in Spagna sarebbe pronta un'offerta
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma l'Atletico Madrid di Diego Simeone non vuole perdere tempo: il club spagnolo avrebbe avviato una ricerca per individuare un nuovo terzino sinistro e il calciatore del Milan, Pervis Estupiñán, sembrerebbe essere l'indiziato numero uno a vestire la maglia biancorossa. L'esterno ecuadoriano è arrivato a Milano dal Brighton nell'estate scorsa, ma sembra non essere indispensabile per Massimiliano Allegri, che l'ha mandato in campo soltanto ventidue volte, tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Tuttavia, si è reso protagonista grazie al gol decisivo nel derby contro l'Inter, vinto dai rossoneri 1-0.

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Atletico Madrid-Estupiñán: il Milan potrebbe aprire all'operazione di mercato

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La formazione di Simeone sta provando ad attrezzare la corsia di sinistra, attualmente occupata soltanto dall'ex Atalanta, Lorenzo Ruggieri. Tuttavia, non sarebbe da escludere l'ipotesi di uno scambio proprio con il nuovo obiettivo di mercato Estupiñán. Quest'ultimo dunque è diventato un nome caldo sulle scrivanie di Madrid, ma è ancora troppo presto per parlare di certezze e di trattative avviate. L'atletico valuterà anche altri profili, come Marc Cucurella, in forza al Chelsea e Carlos Augusto che veste la maglia dell'Inter. L'apertura del calciomercato è ancora lontana, ma le operazioni sono già calde. Non resta che attendere e valutare con attenzione tutti gli sviluppi. <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTI CHANNEL >>>

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