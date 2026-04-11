l polacco vorrebbe restare in Catalogna per la famiglia, ma le sirene di mercato suonano forti: Milan, Juve e i club arabi in pressing

Francesco Intorre 11 aprile - 12:51

Robert Lewandowski compierà ad agosto 38 anni, ma è ancora uno degli attaccanti più forti e chiacchierati del mondo. Il futuro dell'attaccante polacco è ancora tutto da scrivere, dato che il suo contratto scadrà a giugno. Stiamo parlando di un giocatore che sposta ancora gli equilibri e che quindi ha addosso gli occhi del mondo intero, ragione per cui il Barcellona deve pensare subito al rinnovo. L'agente del polacco, Pini Zahavi, è stato in Catalogna proprio questa settimana e ha ascoltato la proposta di Joan Laporta.

Il club blaugrana ovviamente vuole tenerlo, ma a causa dei noti problemi finanziari, con un contratto totalmente diverso. La dirigenza ha offerto un prolungamento di un solo anno con uno stipendio sensibilmente inferiore a quello attuale, dato che l'obiettivo primario per il mercato estivo è comprare un centravanti titolare più giovane. Nonostante la prospettiva di un ruolo da comprimario e di un ingaggio più basso, Lewandowski preferirebbe però restare a Barcellona, città dove la sua famiglia si trova benissimo.

La condizione di Lewy e l'ombra di Milan e Juve — Il polacco rimarrebbe anche con un ruolo marginale in Catalogna, ma solo ad una condizione. La nuova punta dovrà essere un vero e proprio top player, per mantenere alta l'asticella e continuare ad avere un progetto sportivo importante. Se le cose dovessero naufragare col Barcellona, nella testa del polacco comincerebbero a suonare le sirene italiane. Ad aspettare fuori dalla porta ci sono due club alla ricerca disperata di un bomber di razza e con una storia infinita alle loro spalle, ovvero Juventus e Milan. Oltre alle due italiane, che sicuramente affascinano di più, ci sarebbero anche il Chicago Fire e diversi club dell'Arabia Saudita.

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La famiglia al primo posto e la scadenza — Nonostante queste super offerte economiche, specialmente quelle degli sceicchi arabi, la priorità assoluta di Lewandowski è quella di restare al Barcellona. Il polacco mette in primo piano la vita comoda e felice della moglie e delle sue due figlie, che in Catalogna si trovano benissimo. Lewandowski adesso sta pensando, ma non lo farà all'infinito. La sua decisione definitiva arriverà alla fine di questo mese. Il conto alla rovescia per il futuro dell'attaccante più decisivo dell'ultimo decennio è ufficialmente iniziato.