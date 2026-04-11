Il Real Madrid pareggia in casa con il Girona, regalando un virtuale +9 al Barcellona: la dirigenza blaugrana esulta sui social

Samuele Dello Monaco 11 aprile - 10:32

L'inaspettato passo falso del Real Madrid contro il Girona non è passato affatto inosservato in Catalogna, scatenando un'ondata di puro entusiasmo ai vertici del Barcellona. La frenata dei Blancos in campionato ha acceso la gioia della dirigenza blaugrana, in particolar modo quella del presidente Joan Laporta e del suo primo collaboratore, Enric Masip. La loro reazione, diventata rapidamente virale sui social network nel giro di poche ore, testimonia quanto questo momento della stagione sia vissuto intensamente e considerato cruciale per le ambizioni del club.

L'esultanza di Laporta e Masip — A catturare perfettamente il clima di festa che si respira negli uffici del club blaugrana è stato proprio Enric Masip, consulente e figura chiave che affianca costantemente il presidente. Pochi istanti dopo l'inattesa caduta del Madrid, Masip ha deciso di condividere la sua esultanza su Instagram. Ha pubblicato una fotografia che lo ritrae estremamente sorridente al fianco di un altrettanto raggiante Joan Laporta. Ad accompagnare lo scatto, un messaggio tanto conciso quanto eloquente: "Senza parole, amici!!".

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La serenità del Barcellona — Questo inatteso scivolone rappresenta un tassello fondamentale nella lotta per la conquista della Liga. Il fatto che il Real Madrid abbia lasciato punti di vitale importanza per strada contro il Girona, regala al Barcellona un eccezionale vantaggio psicologico e virtuale +9 in classifica.

Il clima di estrema serenità e fiducia che regna attualmente in casa Barça, nonostante la sconfitta in Champions, si riflette non solo sui dirigenti, ma anche sull'area tecnica. Ne è un esempio lampante e divertente un episodio avvenuto in sala stampa, con protagonista Hansi Flick. Durante una conferenza, interrotto dallo squillo improvviso di un cellulare tra i giornalisti, il tecnico ha mostrato tutto il suo buonumore esclamando ironicamente in spagnolo: "Multa!". Un piccolo ma significativo siparietto che certifica come la tensione sia stata spazzata via, lasciando spazio a un ambiente rilassato, unito e pronto a puntare dritto verso la conquista della Liga.