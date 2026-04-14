La 31esima giornata di LaLiga si è conclusa con il monday night tra Levante e Getafe. Se davanti la partita sembra sempre più chiusa a favore del Barcellona, la situazione è più aperta che mai in zona retrocessione e per quanto riguarda i posti in Europa e Conference League. Prima della nuova giornata prevista per il prossimo weekend, rivediamo quanto successo in quella appena passata e come cambia la classifica di LaLiga.
SPAGNA
LaLiga, il punto dopo la 31° giornata: Barcellona in fuga, lotta salvezza infuocata
LaLiga, fuga Barcellona e zona Champions ormai consolidata—
Il Barcellona non solo si è confermato in testa alla classifica, ma ha anche allungato su un Real Madrid non in perfetta salute. La vittoria nel derby con l'Espanyol per 4-1 ha portato la squadra di Hans Flick a nove punti dal secondo posto. A favorire la fuga, il pareggio per 1-1 dei Blancos in casa contro il Girona. Gli altri due posti per la prossima Champions League sembrano ormai decisi a favore di Villarreal e Atletico Madrid.
I primi, a quota 61, hanno superato per 1-2 in trasferta l'Athletic Bilbao, allungando così di quattro punti sul Cholo Simeone. I Colchoneros sono infatti scesi in campo con un super turnover nella gara con il Siviglia persa per 2-1. L'obiettivo, per nulla nascosto, è ormai quello di avanzare il più possibile in Champions League, dopo la vittoria nell'andata con il Barcellona.
Tutto invariato per Europa e Conference League—
Nettamente più aperto il discorso relativo alla qualificazione alle prossime Europa e Conference League. Il Betis è quinto con 46 punti, seguito dal Celta Vigo a 44, dalla Real Sociedad a 42 e dal Getafe a 41. Nessuna di queste ha vinto la rispettiva partita, e considerando che anche le squadre appena dietro non hanno ottenuto i tre punti, tutto è rimasto di fatto invariato.
Tra la squadra di Pellegrini quinta e il Girona dodicesimo ci sono solo otto punti. Il Betis ha pareggiato con l'Osasuna (al nono posto) per 1-1. In pareggio sono finite anche le gare di Real Sociedad (3-3 con l'Alaves) e Girona. Tutte sconfitte invece il Getafe (1-0 con il Levante), l'Espanyol e l'Athletic Bilbao.
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Si accende la lotta in zona retrocessione—
Chi non sembra voler mollare nulla fino alla fine sono le squadre in lotta per restare nella massima serie spagnola. Sia Rayo Vallecano sia Valencia hanno perso e visto avvicinare tutte le squadre alle proprie spalle. Le due sconfitte, soprattutto, sono arrivate in due scontri diretti. La squadra di Madrid è uscita malconcia da Mallorca con un netto 3-0. Quella allenata da Corberán ha ceduto il passo all'Elche (1-0) in uno dei derby della Comunità Valenciana.
Come accennato, il Mallorca di Demichelis e Muriqi sta uscendo dalla zona retrocessione con ottimi risultati. Il Siviglia si è tenuto fuori grazie al successo sull'Atletico, mentre l'Alaves con il pareggio è ora in una situazione molto delicata. A un solo punto di distanza si trova infatti l'Elche diciottesimo. Infine, entrambi vincenti sono usciti Levante e Oviedo dalle rispettive gare. I primi hanno superato per 1-0 il Getafe portandosi a quattro punti dalla salvezza. I secondi hanno battuto 0-3 il Celta Vigo, andando a sei punti dalla (difficile) permanenza in LaLiga.
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