Cosa cambia nel campionato spagnolo dopo le partite che si sono giocate nell'ultimo weekend

Filippo Montoli 14 aprile - 16:57

La 31esima giornata di LaLiga si è conclusa con il monday night tra Levante e Getafe. Se davanti la partita sembra sempre più chiusa a favore del Barcellona, la situazione è più aperta che mai in zona retrocessione e per quanto riguarda i posti in Europa e Conference League. Prima della nuova giornata prevista per il prossimo weekend, rivediamo quanto successo in quella appena passata e come cambia la classifica di LaLiga.

LaLiga, fuga Barcellona e zona Champions ormai consolidata — Il Barcellona non solo si è confermato in testa alla classifica, ma ha anche allungato su un Real Madrid non in perfetta salute. La vittoria nel derby con l'Espanyol per 4-1 ha portato la squadra di Hans Flick a nove punti dal secondo posto. A favorire la fuga, il pareggio per 1-1 dei Blancos in casa contro il Girona. Gli altri due posti per la prossima Champions League sembrano ormai decisi a favore di Villarreal e Atletico Madrid.

I primi, a quota 61, hanno superato per 1-2 in trasferta l'Athletic Bilbao, allungando così di quattro punti sul Cholo Simeone. I Colchoneros sono infatti scesi in campo con un super turnover nella gara con il Siviglia persa per 2-1. L'obiettivo, per nulla nascosto, è ormai quello di avanzare il più possibile in Champions League, dopo la vittoria nell'andata con il Barcellona.

Tutto invariato per Europa e Conference League — Nettamente più aperto il discorso relativo alla qualificazione alle prossime Europa e Conference League. Il Betis è quinto con 46 punti, seguito dal Celta Vigo a 44, dalla Real Sociedad a 42 e dal Getafe a 41. Nessuna di queste ha vinto la rispettiva partita, e considerando che anche le squadre appena dietro non hanno ottenuto i tre punti, tutto è rimasto di fatto invariato.

Tra la squadra di Pellegrini quinta e il Girona dodicesimo ci sono solo otto punti. Il Betis ha pareggiato con l'Osasuna (al nono posto) per 1-1. In pareggio sono finite anche le gare di Real Sociedad (3-3 con l'Alaves) e Girona. Tutte sconfitte invece il Getafe (1-0 con il Levante), l'Espanyol e l'Athletic Bilbao.

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Si accende la lotta in zona retrocessione — Chi non sembra voler mollare nulla fino alla fine sono le squadre in lotta per restare nella massima serie spagnola. Sia Rayo Vallecano sia Valencia hanno perso e visto avvicinare tutte le squadre alle proprie spalle. Le due sconfitte, soprattutto, sono arrivate in due scontri diretti. La squadra di Madrid è uscita malconcia da Mallorca con un netto 3-0. Quella allenata da Corberán ha ceduto il passo all'Elche (1-0) in uno dei derby della Comunità Valenciana.

Come accennato, il Mallorca di Demichelis e Muriqi sta uscendo dalla zona retrocessione con ottimi risultati. Il Siviglia si è tenuto fuori grazie al successo sull'Atletico, mentre l'Alaves con il pareggio è ora in una situazione molto delicata. A un solo punto di distanza si trova infatti l'Elche diciottesimo. Infine, entrambi vincenti sono usciti Levante e Oviedo dalle rispettive gare. I primi hanno superato per 1-0 il Getafe portandosi a quattro punti dalla salvezza. I secondi hanno battuto 0-3 il Celta Vigo, andando a sei punti dalla (difficile) permanenza in LaLiga.