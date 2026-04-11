Con 76 punti e otto giornate alla fina, i catalani hanno bisogno di un percorso netto di vittorie per conquistare il titolo di campione con 100 punti, un'impresa riuscita solo al Barcellona di Tito Vilanova e al Real Madrid di Mourinho

Mattia Celio Redattore 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 13:05)

Dopo il pareggio del Real Madrid contro il Girona, il Barcellona ha la grandissima occasione di allungare il vantaggio sui blancos. La squadra di Hansi Flick scenderà in campo questa sera alle 18:30 allo Spotify Camp Nou contro l'Espanyol e un successo le consentirebbe di andare a +9 sui diretti rivali. Ma il club blaugrana potrebbe fare anche molto più di questo.

Barcellona, la squadra di Flick alla ricerca di un'impresa alla portata di pochissimi — Il Barcellonaha la grande occasione di mettere un'ipoteca su LaLiga. Il pareggio del Real Madrid contro il Girona (1-1) rappresenta per la squadra di Hansi Flick una grande occasione perché in caso di vittoria contro l'Espanyol i blaugrana salirebbero a +9 sui blancos. Ma non solo questo. Al momento i catalani hanno collezionato 76 punti e con ancora 8 giornate alla fine e dunque, con 24 punti disponibili, potrebbero arrivare ad un'impresa davvero per pochi: vincere il campionato con 100 punti.

Nella storia del calcio spagnolo solo due volte è stato raggiunto questo storico traguardo. Il precedente più speciale per i tifosi del Barcellona risale alla stagione 2012/13, quando con Tito Vilanova disputò una stagione memorabile, raggiungendo i 100 punti. Quella squadra eguagliò un record che sembrava irraggiungibile, concludendo la stagione con 32 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, segnando la bellezza di ben 115 gol. Inoltre, il Barça andò a segno in ogni partita di campionato, un'impresa che non si verificava dal 1944, quando a riuscirci fu il Valencia.

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In precedenza, nella stagione 2011/12, il Real Madrid di José Mourinho era stato il primo a infrangere quella barriera. I Blancos vinsero il campionato con 100 punti, grazie a uno straordinario record di 32 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Stabilirono anche un record di 121 gol, con Cristiano Ronaldo capocannoniere con 46 reti. Ora, a più di dieci anni di distanza, il Barcellona si trova di nuovo ad affrontare quella sfida. La squadra di Flick è obbligata a vincere le restanti otto partite per raggiungere i 100 punti e scrivere ancora una volta la storia della Liga.