Eduardo Camavinga commenta l'espulsione ricevuta nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco: arrivano le scuse ai tifosi dei blancos

Antonino Paradino 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 11:59)

Sono giorni tesissimi in casa Real Madrid. Dopo l’eliminazione in Champions League tra le tante polemiche, i blancos si trovano ora a fare i conti con la realtà. E la realtà dice che la stagione dei galacticos potrebbe terminare addirittura senza alcun trofeo, vista l’eliminazione dalle coppe nazionali e internazionali e il -9 dal Barcellona in Liga che, a sette giornate dalla fine, appare davvero complicato da rimontare. Dopo la disfatta a Monaco di Baviera, tutti i calciatori del Real Madrid sono finiti dietro la lavagna, ma tra le responsabilità di aver condizionato la gara di ritorno dei blancos c’è certamente l’espulsione di Camavinga.

Camavinga chiede scusa ai tifosi — Il centrocampista francese, entrato dalla panchina al 62' ed espulso per doppia ammonizione all’86', è finito nel mirino dei tifosi per aver lasciato la sua squadra in dieci uomini, aprendo pochi minuti dopo ai decisivi gol di LuisDiaz e Olise. Nonostante le tante polemiche sulla decisione arbitrale di Vincic il quale, dopo aver visto Camavinga prendere in mano il pallone, ha estratto il secondo giallo probabilmente dimenticando l’ammonizione precedente, il calciatore vice-campione del mondo in Qatar ha deciso di esporsi pubblicamente sull’episodio chiedendo scusa ai propri tifosi.

Il centrocampista ha commentato pubblicamente la sua espulsione, scrivendo sui propri canali social: "Assumo la responsabilità di quello che ho fatto. Voglio scusarmi con la mia squadra e con tutti i madridisti. Grazie per il vostro sostegno. Hala Madrid, sempre".

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I numeri di Camavinga in stagione — La stagione di Camavinga non sta andando per il verso giusto. Il calciatore dei blancos ha collezionato in Liga ben 23 presenze ma segnando soltanto un gol alla 19° giornata contro l'Athletic Club. Sul fronte europeo, invece, le presenze del centrocampista francese arrivano a undici, con un gol siglato contro il Kairat Almati e un assist servito a Mbappe contro l'Olympiacos durante la League Phase della Champions League.