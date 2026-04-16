Se ne sta discutendo ancora. Dopo l’eliminazione del Real Madrid ad opera del Bayern Monaco, i blancos vedono nell’espulsione di Camavinga una vera e propria ingiustizia arbitrale. Il francese, entrato dalla panchina e ammonito dopo pochi minuti, prende in mano il pallone durante una punizione in favore dei bavaresi e, senza esitazioni, l’arbitro Vincic estrae il secondo cartellino giallo. Il Real Madrid resta così in dieci all’86° minuto e, appena tre minuti dopo, subisce il gol che indirizza la qualificazione, firmato da Luis Diaz, seguito dal definitivo sigillo sul passaggio del turno da parte di Olise.
Il precedente
Camavinga, espulsione già vista: contro l’Arsenal lo stesso errore
Dopo la partita scoppiano polemiche e proteste da parte dei madrileni per un rosso a Camavinga ritenuto troppo severo. In presa diretta, l’arbitro sloveno è sembrato estrarre il secondo giallo quasi dimenticando la precedente ammonizione e, una volta annotato nuovamente il nome di Camavinga, ha dovuto applicare il regolamento ed espellere il centrocampista dei blancos. Una situazione certamente controversa, ma di cui lo stesso giocatore resta responsabile, avendo rimediato un’espulsione che ricorda molto quella già vista nella scorsa stagione.
Camavinga espulso come contro l'Arsenal—
Camavinga l’ha fatto di nuovo. Nei quarti di finale della precedente edizione di Champions League, ad affrontare il Real Madrid c’erano i Gunners di Arteta. E in una tragica notte londinese, terminata sul risultato di 3-0 in favore dell’Arsenal, al '90+4 minuto Camavinga (già ammonito) calcia il pallone da centrocampo verso la linea laterale e l’arbitro bosniaco Peljito estrae il secondo giallo che porta all’espulsione.
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Un’espulsione che, per dinamica, ricorda quella rimediata nel ritorno a Monaco di Baviera e che impedirà al centrocampista francese di giocare la gara di ritorno al Bernabeu, rivelatasi altrettanto tragica, con il 2-1 (5-1 complessivo) che porterà all’eliminazione della squadra quindici volte campione d’Europa.
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