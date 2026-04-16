Camavinga, espulsione già vista: contro l’Arsenal lo stesso errore

Se ne sta discutendo ancora. Dopo l’eliminazione del Real Madrid ad opera del Bayern Monaco, i blancos vedono nell’espulsione di Camavinga una vera e propria ingiustizia arbitrale. Il francese, entrato dalla panchina e ammonito dopo pochi minuti, prende in mano il pallone durante una punizione in favore dei bavaresi e, senza esitazioni, l’arbitro Vincic estrae il secondo cartellino giallo. Il Real Madrid resta così in dieci all’86° minuto e, appena tre minuti dopo, subisce il gol che indirizza la qualificazione, firmato da Luis Diaz, seguito dal definitivo sigillo sul passaggio del turno da parte di Olise.