Lo scenario in classifica alimenta il sogno rimonta dei tifosi Citizens: uno fra tutti si è reso protagonista di una scena molto curiosa ripresa dalle telecamere.

Antonino Paradino 14 aprile - 12:02

L’Arsenal di Arteta inizia a tremare. Dopo sette mesi di dominio sui campi inglesi (ed europei), i Gunners iniziano a sentire quella paura che ogni anno, con l’arrivo della primavera, si fa sempre più grande: terminare la stagione senza trofei. Nel giro di poche settimane, l’Arsenal è infatti passato dal sogno quadruplete a una serie di delusioni che comprendono la sconfitta in finale di Coppa di Lega, l’eliminazione contro il Southampton nei quarti di FA Cup e un vantaggio in Premier League che da +9 adesso è a +6 dal Manchester City.

Un margine che potenzialmente i Citizens potrebbero ricucire in breve tempo, avendo ancora lo scontro diretto proprio coi rivali del nord di Londra e una partita in meno da recuperare. Ad avvantaggiare i sogni della squadra di Pep Guardiola ci ha pensato l’ultima giornata di campionato, con i Gunners ko in casa contro il Bournemouth (1-2) e un Manchester City dominante a Stamford Bridge contro il Chelsea (0-3). Questo scenario alimenta il sogno rimonta dei tifosi Citizens: uno fra tutti si è reso protagonista di una scena molto curiosa ripresa dalle telecamere.

Il gesto virale — Durante Chelsea-Manchester City è nata una nuova star, non in campo ma sugli spalti. Il tifoso Citizens Tal Rehman, 57 anni, è diventato virale su tutti i social dopo aver bevuto da una bottiglietta dell’Arsenal, lanciando un’ironica frecciatina al club rivale. Nell’intervista al The Sun, il tifoso ha dichiarato: "Alcuni amici in America mi hanno visto. Non mi aspettavo che diventasse virale. È stato un vero caos. Ho ricevuto oltre 900 messaggi".

Ha poi continuato parlando del suo amore per il Manchester City: "Sono abbonato da oltre 30 anni. Ho persino chiamato mio figlio Yaya. Tutto in casa mia è un cimelio del City. Un’azienda di bevande analcoliche ha cercato di contattarmi per commissionarmi delle campagne di marketing. Ho ricevuto la bottiglia l’anno scorso dai fisioterapisti dell’Arsenal".

Clicca sull'immagine qua sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Il messaggio segreto nella bottiglietta dell'Arsenal — Nel corso dell’intervista, Tal Rehman ha poi raccontato l’aneddoto dietro la scenetta: "Allo stadio del City, i nostri posti a sedere sono vicini alla squadra ospite. Mio figlio ha detto di avere sete, quindi ho chiesto al fisioterapista se fosse possibile avere una bottiglia d’acqua. Così ci hanno dato una bottiglia e l’abbiamo tenuta. Ho scritto un messaggio nella bottiglia, che rivelerò solo dopo la partita di domenica. Solo io so cosa c’è scritto sopra".

Cosa significa bere acqua da una bottiglietta di una squadra rivale? Scavando a fondo nelle radici della cultura anglosassone, si può interpretare la scenetta come uno sfottò legato al termine inglese “bottling it”, ovvero “perdere la testa” o "fallire sul più bello". In questo senso, “bottling” richiama il termine “bottle”, cioè bottiglia. In ogni caso, a prescindere dal risultato di City-Arsenal, un tifoso Citizens è destinato a diventare una star dei social.