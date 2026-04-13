Una gran bella fetta di Premier League passa per questa partita

Antonio Marchese 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 13:52)

La giornata numero 32 di Premier League capovolge sentimenti e stati d'animo. I tifosi dell'Arsenal sono preoccupati dopo la sconfitta interna contro il Bournemouth, mentre quelli del Manchester City gongolano. Eppure leggendo la classifica si legge che i Gunners hanno 70 punti in classifica, sei in più dei Citizens che di punti ne hanno 64. Ma le cose sono più complicate del previsto.

Arsenal: Mikel Arteta, momento delicatissimo L'Arsenal di Mikel Arteta ha sei punti in più della squadra di Guardiola, ma domenica pomeriggio ci sarà lo scontro diretto all'Etihad Stadium e il City ha ancora un partita da recuperare. E' la terza sconfitta dei Gunners in poche settimane. Dopo la sconfitta nella finale di Carabao Cup proprio contro il City, la battuta d'arresto in casa del Southampton costata l'eliminazione dalla FA Cup e la sconfitta all'Emirates contro le Cherries, Mikel Arteta deve per forza di cose riportare la squadra sulla retta via.

Il Bournemouth nel North London ha cercato di imporre il proprio ritmo, i londoners hanno dato l'impressione di non poter mai davvero veri grattacapi alla difesa avversaria. Il palleggio sterile e i troppi palloni persi in mediana hanno fatto mugugnare a più riprese il pubblico presente allo stadio. Con la partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona che vale la semifinale della vita una Premier League da vincere a tutti i costi, questa sarà la settimane più importante nella carriera di Arteta.

Manchester City: il filosofo Pep Guardiola Pep Guardiola da abile stratega e filosofo del pallone è ben consapevole che lo scontro diretto con l'Arsenal di domenica prossima sarà decisivo. In caso di vittoria il Manchester City accorcerà ancora in classifica ma soprattutto inizierà a farsi vedere nello specchio retrovisore dell'Arsenal. Una vittoria nel match di settimana prossima potrebbe davvero riaprire il discorso titolo. La vittoria straripante a Stamford Bridge contro il Chelsea (0-3) ha riportato in auge il City che torna in corsa per la Premier. Storicamente nell'ultima parte di stagione il rendimento della squadra di Arteta è sempre calato, al contrario Guardiola ha dato il meglio. Questo è proprio quello che temono i tifosi dei Gunners, quelli dei Citizens sperano invece di poter di nuovo mettere le mani sulla titolo di Campione di Inghilterra.