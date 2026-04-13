derbyderbyderby calcio estero L’Angolo della Premier League: cade l’Arsenal, il City travolge il Chelsea. Incubo Spurs e Mateta è tornato

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L’Angolo della Premier League: cade l’Arsenal, il City travolge il Chelsea. Incubo Spurs e Mateta è tornato

Pep Guardiola durante Manchester City v Nottingham Forest, Premier League - Ph Getty Images
Torna puntuale il nostro appuntamento con la Premier League: ecco cosa è successo nella 32esima giornata del campionato inglese
Antonio Marchese
Antonio Marchese

L'Angolo della Premier League torna puntuale come ogni lunedì per narrarvi fatti, misfatti e tutte le emozioni del campionato più bello e affascinante del mondo. L'Arsenal perde in casa contro un Bournemouth organizzato e coraggioso, il Manchester City travolge il Chelsea a Stamford Bridge e riapre il campionato. Altra sconfitta Tottenham, a De Zerbi non riesce la magia e ora gli Spurs sono 18esimi a -2 dal West Ham. Vittoria in rimonta del Crystal Palace, doppietta di JP Mateta che fa pace con Selhurst Park.

Premier League riaperta?

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal - Ph Getty Images
Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal - Ph Getty Images
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All'Emitates Stadium il Bournemouth gioca una partita perfetta, mentre l'Arsenal rimane incastrata in un pomeriggio complicato. La squadra di Iraola dispensa calcio e gioca sul velluto, i Gunners di Arteta perdono 2-1 e la Premier League si riapre. Il Manchester City di Guardiola mette nei guai il Chelsea di Rosenior preso a pallonate dai Citizens. A Stamford Bridge finisce 0-3 tra i fischi del pubblico. Il City accorcia le distanze dall'Arsenal e si porta a -6 punti dalla capolista, ma con una partita da recuperare e lo scontro diretto contro l'Arsenal che si giocherà settimana prossima all'Etihad Stadium. Premier League riaperta?

Tottenham in piena zona retrocessione

Roberto De Zerbi, manager del Tottenham - Ph Getty Images
Roberto De Zerbi, manager del Tottenham - Ph Getty Images
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Il nuovo Tottenham di De Zerbi sembra la vecchia copia di quello di Tudor e Frank, squadra lenta e giocatori poco propositivi. Gli Spurs cadono in casa del Sunderland per 1-0 e adesso la situazione è davvero preoccupante. La squadra del North London è terz'ultima in classifica con due punti di ritardo sul West Ham, ad oggi il Tottenham sarebbe retrocesso in Championship. Situazione surreale.

Mateta è tornato

Jean-Philippe Mateta - Ph GettyImages
Jean-Philippe Mateta con la maglia del Crystal Palace, Premier League - Getty Images
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Il Crystal Palace, dopo la vittoria in Conference League contro la Fiorentina, batte anche il Newcastle. Le Eagles vincono in rimonta 2-1 con doppietta di Mateta, gol di testa e rigore decisivo al minuto 93. Terzo gol in due partite per l'attaccante francese subentrato dalla panchina. Gol, esultanza e calcio alla bandierina con ovazione di Selhurst Park. JP è tornato.

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