Torna puntuale il nostro appuntamento con la Premier League: ecco cosa è successo nella 32esima giornata del campionato inglese

Antonio Marchese 13 aprile - 10:20

L'Angolo della Premier League torna puntuale come ogni lunedì per narrarvi fatti, misfatti e tutte le emozioni del campionato più bello e affascinante del mondo. L'Arsenal perde in casa contro un Bournemouth organizzato e coraggioso, il Manchester City travolge il Chelsea a Stamford Bridge e riapre il campionato. Altra sconfitta Tottenham, a De Zerbi non riesce la magia e ora gli Spurs sono 18esimi a -2 dal West Ham. Vittoria in rimonta del Crystal Palace, doppietta di JP Mateta che fa pace con Selhurst Park.

Premier League riaperta? All'Emitates Stadium il Bournemouth gioca una partita perfetta, mentre l'Arsenal rimane incastrata in un pomeriggio complicato. La squadra di Iraola dispensa calcio e gioca sul velluto, i Gunners di Arteta perdono 2-1 e la Premier League si riapre. Il Manchester City di Guardiola mette nei guai il Chelsea di Rosenior preso a pallonate dai Citizens. A Stamford Bridge finisce 0-3 tra i fischi del pubblico. Il City accorcia le distanze dall'Arsenal e si porta a -6 punti dalla capolista, ma con una partita da recuperare e lo scontro diretto contro l'Arsenal che si giocherà settimana prossima all'Etihad Stadium. Premier League riaperta?

Tottenham in piena zona retrocessione Il nuovo Tottenham di De Zerbi sembra la vecchia copia di quello di Tudor e Frank, squadra lenta e giocatori poco propositivi. Gli Spurs cadono in casa del Sunderland per 1-0 e adesso la situazione è davvero preoccupante. La squadra del North London è terz'ultima in classifica con due punti di ritardo sul West Ham, ad oggi il Tottenham sarebbe retrocesso in Championship. Situazione surreale.

Mateta è tornato Il Crystal Palace, dopo la vittoria in Conference League contro la Fiorentina, batte anche il Newcastle. Le Eagles vincono in rimonta 2-1 con doppietta di Mateta, gol di testa e rigore decisivo al minuto 93. Terzo gol in due partite per l'attaccante francese subentrato dalla panchina. Gol, esultanza e calcio alla bandierina con ovazione di Selhurst Park. JP è tornato.