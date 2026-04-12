Sicuramente non l'inizio di avventura che De Zerbi desiderava col suo nuovo Tottenham , che esce sconfitto dallo Stadium of Light contro il Sunderland guidato da Régis Le Bris , colpevole il marcatore del gol Mukiele , ex Leverkusen e Paris Saint Germain . Il Tottenham ha perso 7 delle ultime 8 partite e ora occupano il diciottesimo posto a forte rischio retrocessione, ma nonostante i pochissimi giorni a disposizione per trasmettere la sua idea di calcio, si sono visti i primi sprazzi del suo gioco con costruzione dal basso esasperata e la continua ricerca del terzo uomo.

Il Tottenham di De Zerbi, ma serve ancora tempo

Il debutto ha confermato che il problema non è solo tecnico, ma d'identità. Infatti anche in passato allenatori come Antonio Conte e Josè Mourinho si lamentarono di questo, con Conte che puntò il dito contro la cultura del club, affermando che agli Spurs sono "abituati a non giocare sotto pressione" e che cambiare allenatore non serve se non cambia l'atteggiamento dei giocatori e la mentalità della proprietà, che non vince nulla da vent'anni. De Zerbi dovrà essere bravo a spogliare i suoi giocatori dai panni dei buoni giocatori per indossare quelli dei lottatori. La rincorsa alla salvezza è appena iniziata, ma dopo la sconfitta di Sunderland, il margine d'errore per l'ex tecnico di Brighton e Sassuolo è già ridotto allo zero.