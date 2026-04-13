Le parole dello spagnolo dopo la vittoria contro i Blues spiegano il successo duraturo della sua squadra, che negli ultimi anni è sempre stata tra i gradini più alti nel calcio europeo

Giorgio Abbratozzato 13 aprile - 10:55

Il tecnico del Manchester CityPep Guardiola ha rilasciato dichiarazioni positive in vista del finale di stagione dopo la vittoria contro il Chelsea. L'allenatore spagnolo ha scherzato nella conferenza post partita, definendo il sole come un fattore estremamente positivo per questa squadra. I toni sono stati molto rilassati e giocosi, complice sicuramente la larga vittoria. Ripercorriamo le parole del tecnico passo per passo.

La situazione in Premier e il segreto di Pep — Il Manchester City continua la sua rimonta in Premier League. Il 3-0 sul Chelsea domenica sera ha ridotto il distacco dai leaders dell'Arsenal a soli sei punti: i Gunners sono a 70 punti in 32 partite, i Citizens a 64 in 31. Il Chelsea rimane invece bloccato al sesto posto a 48 punti, con una stagione ancora troppo discontinua. In conferenza stampa post-partita, Guardiola ha inquadrato il momento della squadra con lucidità: "Stiamo meglio fisicamente e in allenamento tutti sanno esattamente cosa devono fare. Abbiamo affrontato tre avversari forti, tre squadre di Champions League. Non abbiamo offerto una prestazione completa per tutti i 90 minuti, ma eravamo organizzati, abbiamo concesso poco e la nostra pericolosità offensiva era sempre presente".

Il tecnico catalano ha poi toccato il tema della mentalità vincente che ha costruito negli anni al City: "Uno dei nostri segreti come club e come sistema è che, dopo ogni successo, siamo rimasti umili e ci siamo sempre chiesti: cosa dobbiamo fare per restare al vertice? Vincere una o due volte è normale, ma rimanere in cima per nove anni, ad eccezione della scorsa stagione, riflette la forza dell'intero sistema".

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Guardiola tra scherzi e pretattica: "Dobbiamo rispettare l'Arsenal" — In conferenza stampa Guardiola non ha rinunciato alla sua ironia. Alla domanda sul momento di forma del City nel finale di stagione, il tecnico ha risposto con una battuta: "Il sole! Se avesse brillato a novembre, saremmo stati campioni già a gennaio… Scherzo ovviamente. A Manchester il sole non brilla spesso". Tornando serio, ha poi parlato della sfida della 32esima giornata contro l'Arsenal, che si preannuncia come uno scontro diretto decisivo: "Quella partita sembrerà una finale per entrambe le squadre, ma c'è un dettaglio tattico da rivedere e potremmo fare qualche aggiustamento".

Il tecnico catalano ha però voluto ridimensionare l'eccessiva attenzione mediatica sul big match: "Tutti parlano della partita con l'Arsenal, ma le sfide contro Brentford, Bournemouth e le altre sono altrettanto importanti. La stagione è ancora lunga." Grande spazio anche al tema rispetto verso i Gunners. Guardiola ha elogiato il lavoro fatto dall'Arsenal negli ultimi anni: "Non c'è pressione sull'Arsenal, hanno costruito una squadra forte negli ultimi due anni e dobbiamo rispettarlo. Batterli una volta è difficile, figuriamoci farlo due volte in pochi giorni".

Ha poi aggiunto: "Ho grande rispetto per l'Arsenal e per quello che ha ottenuto negli ultimi anni. Conosco bene il manager e i giocatori, so la loro qualità e come competono in ogni circostanza". Infine si è rivolto direttamente ai tifosi del City, chiedendo loro di "rispettare l'Arsenal, perché è una squadra eccezionale. Supportateci dal primo minuto, i giocatori daranno tutto".