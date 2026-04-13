Secondo Wayne Rooney l'Arsenal non riuscirà a mantenere il vantaggio sul Manchester City. L'ex attaccante ha sottolineato le difficoltà dell'Arsenal nelle ultime giornate, e vede i giocatori del City più adatti a reggere la pressione.

Francesco Di Chio 13 aprile - 09:54

Nella puntata del suo podcast The Wayne Rooney Show, Wayne Rooney ha parlato della sconfitta dell'Arsenal nell'ultimo turno di campionato e delle possibilità dei Gunners di vincere il titolo contro il Manchester City. Secondo l'ex stella del Manchester United sono i Citizens i veri favoriti per il titolo di campioni della Premier League.

Rooney: "Il Manchester City ha un vantaggio" — Dopo 3 anni di piazzamenti al secondo posto, l'Arsenal è quasi obbligato a vincere la Premier League, soprattutto dato il vantaggio che aveva accumulato rispetto al Manchester City, secondo in classifica. Ma la sconfitta casalinga nell'ultimo turno contro il Bournemouth - 1 a 2 - unita al successo del Manchester City allo Stamford Bridge contro il Chelsea per 3-0, hanno complicato le cose. E' vero che i Gunners hanno 6 punti di vantaggio sulla squadra allenata da Guardiola, ma lo è altrettanto che hanno una partita in più e domenica 19 Aprile ci sarà lo scontro diretto all'Etihad Stadium.

Parlando dell'argomento al The Wayne Rooney Show, Rooney ha detto di vedere i rivali del Manchester City come favoriti nella corsa al titolo. "Penso che il City avrà un vantaggio sotto questo aspetto, semplicemente per l'allenatore e i giocatori che hanno". Ha poi continuato: "Saranno in grado di restare un po’ più calmi rispetto ai giocatori dell’Arsenal". Secondo Wayne, per i giocatori dell'Arsenal sarà difficile restare tranquilli e mantenere la posizione di vantaggio. "Saranno preoccupati perché quando vai in una serie di partite e ne perdi alcune, inizi a pensare: ‘da dove arriveranno il prossimo gol e la prossima vittoria?". Wayne sottolinea quanto lo stato psicologico influenzi i risultati: "Questa mentalità negativa ha davvero un impatto sulle prestazioni".

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Manchester City-Arsenal, le tappe nella corsa al titolo — Come detto, nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto tra le due contendenti. Questa partita ovviamente è una finale: un successo del Manchester City riaprirebbe definitivamente tutto, in caso contrario l'Arsenal avrebbe un grande vantaggio da spendere fino alla fine della stagione. Nel match successivo i Gunners ospiteranno il Newcastle, mentre il City giocherà in trasferta contro il Burnley. Il calendario poi è in discesa per entrambi i club, con il Crystal Palace che potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questo duello. The Eagles infatti sfideranno il Manchester City nel recupero della 31esima giornata di Premier proprio prima dell'ultima giornata di campionato, giornata nella quale ospiteranno i Gunners.