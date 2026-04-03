Il periodo migliore di Rooney con la maglia dei Tre Leoni e l'eliminazione subita ad opera dell'Islanda.

Federico Iezzi Collaboratore 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 13:46)

In periodo di nazionali si parla delle nazionali. Si tirano fuori ricordi ed episodi, momenti belli e meno belli. Lo ha fatto anche Wayne Rooney, leggenda del Manchester United e della Nazionale dell'Inghilterra, nel suo podcast alla BBC, ricordando il suo momento migliore con la maglia dei Tre Leoni: "Fu sotto la guida di Roy Hodgson".

Rooney e Hodgson — L'ex attaccante del Manchester United dei tempi di Sir Alex Ferguson ha giocato a lungo anche con l'Inghilterra. Dal 2003 al 2016, anno in cui l'Inghilterra fu eliminata dall'Islanda negli Europei di quella estate. Nonostante l'eliminazione inaspettata l'ex calciatore ricorda come quello fu il suo periodo migliore con la nazionale. Erano, infatti, gli anni in cui il tecnico era proprio Roy Hodgson: "Il mio periodo migliore a livello individuale con l'Inghilterra è stato sotto la guida di Roy".

Il 78enne Hodgson è di recente tornato ad allenare: pochi giorni fa è stato nominato allenatore ad interim del Bristol City. Fu commissario tecnico dell'Inghilterra per quattro anni, dal 2012 al 2016. In quel periodo, dopo il ritiro di Steven Gerrard, affidò la fascia di capitano proprio a Rooney nel 2014.

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Gli europei del 2016 e l'Islanda — Rooney giocava in una nazionale con tanti grandi campioni ma quella generazione, piena zeppa di talento, non è riuscita a vincere nulla e lui ricorda con rammarico in particolare l'eliminazione dagli europei del 2016. "Fu un momento estremamente difficile perché ero abbastanza convinto che avremmo fatto bene e pensavo che avremmo battuto l'Islanda". La sua esperienza con la maglia bianca si concluse proprio quella estate e l'ex United ritiene ancora oggi che quella fu una squadra dal potenziale sprecato: "Credo che la squadra del 2016 avesse il potenziale per fare quello che sta facendo ora la nazionale inglese, perché c'erano molti giovani promettenti".

E fu una situazione difficile anche per l'allora ct che annunciò le sue dimissioni subito dopo la fine del match. "Ricordo di aver visto la delusione sul volto di Roy e credo che in quel momento abbiamo capito che quella sarebbe stata la fine della sua carriera", ha spiegato Rooney.