L'ex difensore ha rivelato di aver rifiutato un'offerta per andare in Inghilterra quando giocava alla Masia, per rimanere nel club della sua vita

Mattia Celio Redattore 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 16:31)

4 anni con la maglia del Barcellona. Sicuramente poco tempo rispetto a quanto sperava. Ma Martin Montoya può dire di aver realizzato il suo sogno calcistico: giocare con la maglia blaugrana. Cresciuto nelle giovanili della Masia, il classe '91 ha esordito con il Barça nel 2011 e vi è rimasto fino al 2015. Ma in una recente intervista con il giornalista Rodrigo Rea, lo spagnolo ha rivelato un particolare retroscena.

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Martin Montoya, da possibile giocatore del Manchester United al sogno Barcellona: il retroscena — Nonostante abbia giocato solo 45 partite in 4 anni, Martin Montoya si può definire soddisfatto della sua carriera perché ha realizzato quello che era il suo sogno: vestire la maglia del Barcellona. Un sogno che avrebbe potuto spezzarsi prima ancora che cominciasse. In un'intervista rilasciata al giornalista Rodrigo Rea, l'ex difensore catalano ha rivelato di essere finito nel mirino del Manchester United durante i suoi anni alla Masia.

Come infatti lo stesso Montoya ha raccontato: "Da giovane, sono stato molto vicino a giocare per il Manchester United. Venivano a offrirmi contratti come fecero con Cesc Fàbregas o Piquè. Mi avevano offerto 4 anni in Inghilterra, ma all'epoca non volevo. Il mio sogno era giocare per il Barcellona". Anni dopo, si ritrovò a giocare nella prima squadra del Barça insieme a Piqué e Cesc, dopo l'arrivo del difensore centrale dal Manchester United e del centrocampista dall'Arsenal. Tutti e tre riuscirono a realizzare il loro sogno.

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Come accennato, Montoya resterà con i catalani fino al 2015, anno in cui si traferì all'Inter. Da lì inizio un giro tra Spagna e Inghilterra: dal Betis Siviglia (2 spezzoni) al Valencia, fino al Brighton. Al momento il difensore è svincolato dopo aver terminato l'avventura con la maglia dell'Aris Salonicco la scorsa estate. In carriera, inoltre, Montoya conta anche 5 presenze con la Nazionale Olimpica della Spagna.

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