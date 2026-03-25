Un passaggio di consegne? Guardiola elogia il Barcellona di Hansi Flick, ammettendo che vederlo giocare è sempre una gioia per gli occhi

Mattia Celio Redattore 25 marzo - 16:00

Il Barcellona di Hansi Flick non si limita a vincere titoli, ma ispira. E uno dei professionisti che il club Blaugrana ha conquistato è nientemeno che Pep Guardiola. Un allenatore rinomato per la sua dedizione al calcio basato sul possesso palla, verticale e spettacolare, appreso proprio nel club catalano. È lo stesso allenatore del Manchester City ad ammetterlo.

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Barcellona, la squadra di Flick vince e regala spettacolo. Tra gli ammiratori una vecchia conoscenza: Pep Guardiola — Dopo l'esonero della bandiera Xavi il Barcellonasi è nuovamente trovato con il morale a terra e bisognoso di una guida. Hansi Flickha fatto molto più di questo. Arrivato tra lo scetticismo nel 2024, era reduce dall'esonero dalla panchina della Germania, nel giro di due anni il tedesco non solo ha rivoluzionato il calcio blaugrana ma lo ha riportato ai livelli di un tempo. Ora è primo in Liga e ancora in lotta per la Champions League.

Ma a rendere evidente l'ottimo lavoro dell'ex Bayern Monaco sono i numeri da capogiro: in 106 panchina con i catalani, la sua squadra ha trovato la via della rete ben 299 volte, con ben 174 reti la scorsa stagione. Numeri che hanno portato il Barcellona a vincere 1 campionato, 2 Supercoppe di Spagna e 1 Copa del Rey. Un gioco che emozionato, in un certo senso, l'artefice di questo calcio: Pep Guardiola.

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L'ex tecnico blaugrana è stato uno degli intervistati da Esport 3 nel programma dedicato a Johan Cruyff. Durante la trasmissione ha ammesso di essere un grande ammiratore della squadra di Flick: "Se gioca il Barça di Flick e posso guardarlo, mi siedo e lo guardo perché è un bel momento. Alla fine, vai al cinema, a teatro, leggi un libro, vai in un buon ristorante... Quello che vuoi è divertirti. E dimmi una volta che non ti diverti a guardare il Barça".

Un senso di ammirazione ricambiato dallo stesso allenatore del Barcellona che, in un'occasione, ha dichiarato di essersi ispirato alle squadre allenate proprio dal tecnico di Santpedor. Ora che c'è la sosta per le Nazionali, il prossimo impegno dei catalani sarà il 4 aprile nel big match contro l'Atletico Madrid. Il primo dei 3 nell'arco di soli 10 giorni.

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