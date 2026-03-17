Il presidente conferma a RAC1 la volontà di estendere il contratto del tecnico tedesco per dare stabilità al progetto: "Vogliamo che abbia sempre un anno di margine".

Danilo Loda 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 13:16)

In casa Barcellona, il futuro ha un nome e un cognome ben precisi, quelli di Hansi Flick. A pochi giorni dalla sua rielezione, il presidente Joan Laporta ha scelto i microfoni di "El món a RAC1" per lanciare un messaggio chiaro a tutto l'ambiente blaugrana. Il rinnovo dell'allenatore tedesco, attualmente legato al club fino al 2027, è ormai dietro l'angolo. La strategia della dirigenza è semplice ma ambiziosa: garantire a Flick una fiducia costante, facendo sì che il suo contratto abbia sempre un anno di respiro supplementare rispetto alla scadenza naturale.

Questa mossa non è solo una questione di burocrazia o di cifre, ma un vero e proprio manifesto politico. Laporta ha espresso il desiderio di condividere l'intero mandato con Flick, descrivendolo come un uomo pieno di energia, perfettamente integrato a Barcellona e capace di restituire al club quella solidità tattica e mentale che sembrava smarrita. La firma di Hansi, secondo il presidente, sarebbe la prova tangibile che il Barça sta finalmente camminando nella direzione corretta, lontano dalle turbolenze degli ultimi anni.

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Tra scrivania e campo: i ruoli di Deco e Yuste — Per quanto riguarda gli aspetti operativi della trattativa, Laporta ha delineato una catena di comando precisa e trasparente. Sarà Deco, in qualità di direttore sportivo, a condurre i negoziati, mentre a Rafa Yuste spetterà il compito della firma finale. Il presidente ha speso parole d'elogio anche per il dirigente portoghese, definendo il suo lavoro "straordinario". Tuttavia, il futuro di Deco resta avvolto da un pizzico di mistero: Laporta ne ha sottolineato il carattere riservato e la capacità di soffrire per i colori blaugrana, lasciando intendere che, sebbene ci sia massima sintonia con l'allenatore, la permanenza del DS dipenderà anche dalla sua volontà personale di continuare a gestire una pressione così alta.

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Barcellona, il fattore umano dietro i successi di Flick — Ma perché Flick ha convinto tutti così in fretta? Laporta non ha dubbi: è il fattore umano a fare la differenza. Il tecnico è stato capace di costruire una connessione profonda con lo spogliatoio grazie a un approccio meticoloso ma allo stesso tempo vicino alle esigenze dei giocatori. In un periodo di transizione delicata, segnato da aggiustamenti finanziari ancora in corso, il tedesco ha portato chiarezza e motivazione.

L’obiettivo finale dichiarato da Laporta è la costruzione di un ciclo vincente e duraturo. Con il nuovo stadio che promette ricavi record e una guida tecnica solida, il Barcellona vuole tornare a essere la squadra da battere in ogni competizione. Il rinnovo di Flick non è che il primo, fondamentale tassello di questo mosaico: un impegno verso la continuità per unire l'esperienza dei senatori all'energia travolgente dei giovani talenti de La Masia.

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