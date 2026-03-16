Il club catalano ha scelto, Laporta sarà il presidente del Barcellona per i prossimi 5 anni. L'avvocato ha festeggiato insieme al suo consiglio la vittoria netta alle elezioni, ringraziando tutti i soci e parlando dei suoi progetti per il futuro

Francesco Di Chio 16 marzo - 09:58

Joan Laporta sarà il presidente del Barcellona, di nuovo. L'avvocato catalano ha vinto per la quarta volta nella sua storia la corsa alla presidenza del club catalano, con dei numeri impressionanti. Solo Sandro Rosell (nel 2010), è riuscito ad ottenere più voti nella storia delle elezioni blaugrana.

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Laporta presidente del Barcellona, che numeri — Con 32.934 voti, i soci del club catalano hanno scelto. Laporta sarà il presidente del Barcellona, per la quarta volta: numeri impressionanti per l'avvocato, che ha battuto Victor Font nella corsa al titolo. Nella storia del Barcellona solo Sandro Rossell era riuscito ad ottenere più voti (35.021). Inoltre, anche a livello percentuale, Laporta si posiziona al secondo posto nella storia delle elezioni presidenziali del Barca, 67% dei voti contro il 76% di Josep Lluís Núñez nel 1997. Il suo avversario, Victor Font, è sceso dai 16.679 del 2021 ai 14.385 di queste elezioni.

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Alle elezioni su un totale di 114.504 soci, sono 48.480 quelli che hanno esercitato il proprio diritto di voto, ovvero il 42,34%. Per numero di votanti, l'affluenza registrata è la quarta nella storia delle elezioni del club, anche se inferiore all'affluenza registrata nelle elezioni del 2021.

"Questo risultato ci da molta forza, nessuno ci fermerà" — Quasi a mezzanotte, nell'Auditori 1899, Laporta si è presentato con i membri del suo consiglio elettorale per festeggiare la sua vittoria. Sul palco ad aspettarlo c'erano Josep Cubells, che aveva annunciato la fine degli scrutini qualche minuto prima, e Rafa Yuste, vicepresidente del club. Mentre il pubblico lo accoglieva con le parole di "President! President!", il neo presidente si è presentato sorridente e ha voluto iniziare ringraziando i soci. "Grazie a questo club meraviglioso, il Barça, un club in cui i soci votano ancora chi li rappresenterà. Questa espressione di barcelonismo è qualcosa di straordinario che abbiamo. Grazie al Barça.". Ha poi proseguito: "Siamo un club che vota e i soci si sono mobilitati in massa. È stata una festa della democrazia, del civismo e dell’orgoglio barcellonista."

L'avvocato inoltre ha rivolto un pensiero al futuro, parlando dei progetti che lui e il suo team hanno in mente e gli uomini con cui vuole fare tutto ciò. "I soci hanno scelto una proposta per difendere tutti insieme il Barça contro tutto e contro tutti. È un sostegno al lavoro che abbiamo fatto e ci dà forza per continuare: completare lo Spotify Camp Nou, costruire il nuovo Palau e continuare a rafforzare la squadra, con Flick in campo e Deco negli uffici."

Il risultato delle urne lo rende forte e consapevole: "Questo risultato è netto e ci dà molta forza, tanta da renderci inarrestabili. Nessuno ci fermerà, continueremo a difendere il Barça contro tutto e contro tutti. Arrivano anni entusiasmanti e saranno i migliori della nostra vita". Prima di concludere la sua festa col classico grido catalano: "Visca el Barça i Visca Catalunya".