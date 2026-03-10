Un lungo, lunghissimo stop per infortunio e la voglia di tornare in campo più forte di prima. Ben lo sa Gavi, a un passo dal calcare nuovamente il terreno di gioco con la maglia del Barcellona, consolato e abbracciato da Flick in un momento di...

Il Barcellona è come una famiglia e, come un papà con suo figlio in un momento di difficoltà, Hansi Flick è subito corso in aiuto di Gavi. Il tecnico blaugrana si è accorto di un momento di scoramento da parte del campione spagnolo ed è corso ad abbracciarlo, lasciandosi alle spalle il lungo periodo in salita per il brutto infortunio occorso, con il ritorno in campo che è sempre più vicino. Un gesto che è valso più di mille parole e che ha commosso i tifosi sul web, commentando in migliaia il frame social di questo momento, non vedendo l'ora di rivedere il giocatore in campo per il prosieguo di stagione. Video credits: Fc Barcellona, Instagram.