Barcellona-Siviglia, statistiche e precedenti tra le due squadre spagnole

I padroni di casa puntano a difendere il titolo di Campione di Spagna vinto lo scorso anno, mentre gli ospiti vogliono allontanarsi ancor di più dalla zona retrocessione

Jacopo del Monaco 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 10:51)

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella tra il Barcellona ed il Siviglia. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della giornata numero 28 della Liga Spagnola. La gara, che metterà in palio tre punti importanti ai fini della classifica, avrà inizio alle ore 16:15 e si disputerà presso il Camp Nou. Aspettando il fischio d'inizio da parte dell'arbitro Juan Martinez Munuera, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club.

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Barcellona-Siviglia, i precedenti — I padroni di casa, allenati dal tedesco Hansi Flick, in questo momento occupano la prima posizione in classifica della massima divisione spagnola avendo totalizzato 67 punti, uno in più del Real Madrid che ieri ha battuto 4-1 l'Elche. Nella scorsa giornata di campionato, i catalani hanno vinto in casa dell'Athletic Bilbao grazie alla rete di Lamine Yamal. Gli ospiti, che hanno come tecnico l'argentino Almeyda, si trovano al quattordicesimo posto con 31 punti e nel precedente turno della Liga hanno pareggiato 1-1 contro il Rayo Vallecano.

Nel corso della loro storia, le squadre provenienti rispetto dalla Catalogna e dall'Andalusia hanno giocato contro ben 202 volte. La prima di queste risale alla Copa del Rey 1918/1919, quando Blaugrana e biancorossi si sono incontrati in semifinale col Barça che ha vinto 4-3 l'andata e 0-3 il ritorno accedendo alla finale poi persa contro l'Arenas Getxo. Negli scontri tra i due club che oggi scenderanno in campo, il Barcelona prevale sulle statistiche date le sue 117 vittorie mentre i pareggi sono a quota 39 con l'ultimo che risale all'1-1 del dicembre 2021. Il Siviglia, invece, ha vinto contro il Barça46 volte e, tra queste, possiamo ricordare il successo per 0-3 nella finale di Supercoppa UEFA del 2006 con gol di Renato, Kanouté ed Enzo Maresca. Anche per quanto riguarda i gol segnati i catalani hanno un importante vantaggio: 424 contro i 248 degli avversari di oggi.

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Le statistiche in campionato — Prendendo in considerazione gli incontri disputati nella massima divisione spagnola, i due club hanno giocato contro 163 volte coi catalani che hanno ottenuto la vittoria 91 volte, mentre i pareggi sono stati 35 e le vittorie dei biancorossi 37. In quest'edizione della Liga, il Siviglia ha battuto 4-1 il Barça nel mese di ottobre grazie alle reti di di Alexis Sanchez, Isaac Romero, José Angel Carmona ed Akor Adams. Tra l'altro, la squadra andalusa non vinceva una partita di campionato contro i Blaugrana dal successo per 2-1 datato 3 ottobre 2015. Oggi, i biancorossi hanno la possibilità di tornare a vincere i due match di campionato contro il Barcellona 31 anni dopo l'ultima volta: stagione 1994/1995, 0-1 all'andata e 4-2 al ritorno.

Quando i due club giocano i match della massima divisione spagnole in terra catalana, non c'è proprio storia. Su 81 incontri, infatti, il Barcellona ne ha vinti ben 63, mentre le partite terminate in parità sono a quota 12 ed i successi dei Nervionenses sono stati soltanto sei. Il Barça, davanti al proprio pubblico, potrebbe battere per il quinto campionato consecutivo i biancorossi. Quest'ultimi, invece, non vincono in casa dei Blaugrana dal 15 dicembre del 2002. In quel giorno, il Siviglia ha espugnato il Camp Nou con uno 0-3 firmato Javi Casquero, che ha segnato dagli undici metri, e Mariano Toedtli, autore di una doppietta entrando al minuto 72.

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