Tra le sfide più interessanti della prossima giornata di La Liga spicca quella tra Real Oviedo e Valencia. Il match si giocherà sabato 15 marzo alle ore 18:30 allo Estadio Nuevo Carlos Tartiere. Si tratta di una gara importante per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano punti fondamentali per la salvezza, mentre il Valencia punta a dare continuità alla propria risalita in classifica.
Lo streaming live
Barcellona-Siviglia, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Dove vedere Barcellona-Siviglia in diretta TV e streaming gratis—
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Il Barcellona arriva alla sfida da capolista del campionato con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid. La squadra allenata da Hansi Flick ha speso molte energie nella trasferta europea contro il Newcastle, riuscendo a pareggiare nel finale grazie a un rigore trasformato dal giovane talento Lamine Yamal. In Liga, invece, i catalani stanno attraversando un ottimo momento con tre vittorie consecutive, tra cui l’ultima ottenuta contro l’Athletic Club.
Situazione diversa per il Siviglia, che nelle ultime settimane ha faticato a trovare continuità. La formazione guidata da Matías Almeyda ha conquistato una sola vittoria nelle ultime cinque partite, contro il Getafe, mentre nelle altre gare sono arrivati quattro pareggi.
Le probabili formazioni di Barcellona-Siviglia—
Il Barcellona dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, affidando l’attacco a Ferran Torres. Alle sue spalle agiranno Rashford, Dani Olmo e Bardghji, pronti a supportare la manovra offensiva dei blaugrana con velocità e qualità. Il Siviglia dovrebbe invece optare per il 3-3-2-2, con la coppia offensiva formata da Isaac Sánchez e Adams.
Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Cancelo, Martin, Cubarsí, Espart; Casadó, Pedri; Rashford, Olmo, Bardghji; Ferran. Allenatore: Hansi Flick.
Siviglia (3-3-2-2): Vlachodimos; Castrín, Gudelj, Nianzou; Suazo, Agoume, Azpilicueta; Sow, Juanlu; Sánchez, Adams.Allenatore: Matías Almeyda.
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