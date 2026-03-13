Laporta contro Ivan De La Peña per il trasferimento di Dro

Intervistato da Jijantes, il candidato alla presidenza del Barcellona Joan Laporta ha sferrato gli ultimi colpi di una campagna elettorale piena di dichiarazioni e colpi di scena. Al canale di informazione a tinte blaugrana l'avvocato ha parlato del trasferimento di Dro al Paris Saint Germain. Sul trasferimento del giovane spagnolo si era già espresso Flick, dicendosi deluso della poca pazienza che ha avuto il ragazzo circa il minutaggio con la prima squadra. E deluso è anche Laporta, che non si è risparmiato nel parlar male dell'agente del ragazzo, Ivan De La Peña. L'ex centrocampista di Lazio e proprio del Barcellona sarebbe il principale responsabile nell'affare che ha portato via il talento dalla Catalonia, secondo Laporta. "Con Mendes abbiamo mantenuto Lamine Yamal e non ci è successo quello che è successo con Lo Pelat, - il pelato, in catalano - per colpa sua, Dro è andato al PSG." E poi continua: "Se Mendes avesse avuto Dro, non sarebbe successo. È stata una vergogna e una pugnalata alle spalle".