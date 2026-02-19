I blaugrana mettono in atto una nuova strategia per non perdere i propri giovani di talento a pochi milioni: un sistema legato alle convocazioni farà aumentare il prezzo dei canterani fino a oltre 25 milioni

Pietro Rusconi Redattore 19 febbraio - 20:36

Il Barcellona non è club da rimanere con le mani in mano. Le vicende societarie e sportive delle ultime settimane stanno spingendo la dirigenza catalana ad agire su più fronti. Se sul presente la speranza è quella di invertire la rotta nei risultati (eliminazione secca dalla Copa del Rey e sconfitta col Girona con perdita della prima posizione), per il futuro si lavora in ottica di mercato. Infatti, la squadra catalana è uscita scottata dopo il ratto del canterano Dro Fernandez da parte del PSG. Per proteggere le prossime stelle dei blaugrana, la società sta pensando di intervenire direttamente sui contratti giovanili.

Come verrano esclusi altri casi Dro Fernandez — Nel mercato di gennaio, il Barça ha ritenuto inaccettabile ciò che è accaduto. Per una squadra che storicamente (e anche per contingenze stringenti dettate dalla situazione finanziaria) ha sempre puntato sui giovani, la cessione di Dro Fernandez è stata una vera pugnalata. Il classe 2008 aveva una clausola da 6 milioni, esercitata dai francesi, che i catalani hanno ripetutamente provato a togliere. Nonostante le promesse di appuntamenti per adeguare e modificare il contratto, alla fine non c'è stato nulla da fare.

Così il Barcellona ha deciso di intervenire rapidamente e tempestivamente sulle altre situazioni spinose della Masia. Un primo intervento d'urgenza è stato convocare e far esordire ancora più talenti (Tommy Marques e Juan Hernandez) in prima squadra. La mossa successiva invece è stata andare a toccare direttamente le questioni contrattuali dei canterani catalani. Secondo Sport, per ogni giovane convocato per la Youth League la clausola si alzerà da 6 a 8 milioni. Chi giocherà per la squadra B invece vedrà la propria clausola toccare i 10 milioni e aumenterà ancora per chi giocherà tra le 5 e le 10 presenze con la prima squadra. Con questa nuova modalità di assegnazione del prezzo, Dro Fernandez avrebbe dovuto essere pagato più di 25 milioni dal PSG (avendo accumulato anche le presenze necessarie per far scattare l'aumento).