L’errore dagli undici metri del talento blaugrana si rivela decisivo nella sfida di Girona: per i catalani è il ventiquattresimo legno stagionale, un dato che pesa nella corsa al primo posto.

Vincenzo Di Chio 17 febbraio - 11:34

Primo errore dal dischetto per il gioiellino del Barcellona, Lamine Yamal: il suo rigore si stampa sul palo e diventa il 24° legno stagionale dei blaugrana in campionato, sempre più protagonisti di una singolare sfida personale con i pali. Trasferta più complicata del previsto per gli uomini di Hansi Flick, costretti ad arrendersi al Girona nonostante il momentaneo vantaggio firmato da Cubarsí. Sfuma così il sorpasso in vetta: il Barcellona resta a due punti dalla capolista, gli eterni rivali del Real Madrid.

Montilivi stregato: Yamal sbaglia dal dischetto, il Girona ferma il Barcellona — Il Barcellona si è presentato ieri al Stadio Montilivi con un solo obiettivo: battere il Girona e conquistare la vetta della classifica. La squadra di Hansi Flick, però, ha trovato di fronte un avversario attento a ogni dettaglio, con un pressing organizzato capace di mettere in seria difficoltà i blaugrana, come dimostra il risultato finale.

Uno dei momenti decisivi del derby è arrivato nei minuti conclusivi del primo tempo, quando un fallo di Daley Blind su Dani Olmo ha regalato ai catalani un calcio di rigore. Dal dischetto si è presentato il baby fenomeno Lamine Yamal, ma la conclusione ha tradito le aspettative: il tiro si è stampato sul palo sinistro.

Polemica sul rigorista — Si tratta del primo rigore fallito in carriera per Yamal, che fino a ieri aveva trasformato sette penalty su sette. L’errore contribuisce a una statistica negativa per il Barcellona: 24° palo in campionato, un dato che evidenzia le difficoltà sotto porta dei blaugrana.

Tra le curiosità emerse c’è anche la questione del rigorista. Solitamente il designato è Raphinha, ma contro il Girona dal dischetto si è presentato il numero dieci. Una scelta che, dalle immagini, non sembra essere stata particolarmente gradita dal brasiliano e che potrebbe far discutere.

Il sorpasso in vetta non è riuscito: il Barcellona resta a due punti dal Real Madrid. Con 13 giornate ancora da disputare nella La Liga, però, tutto è ancora in discussione. La corsa al titolo è apertissima e i margini per recuperare non mancano.