Vincenzo Di Chio 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 12:55)

I Mossos d’Esquadra stanno verificando in Spagna una presunta violenza sessuale denunciata da una donna e che coinvolgerebbe anche Fatinho Jr, fratello di Ansu Fati. Secondo il racconto della donna ripreso da ABC, i fatti sarebbero avvenuti nelle prime ore di domenica 8 febbraio, in un’abitazione nella provincia diBarcellona che inizialmente le sarebbe stata indicata come dimora di Lamine Yamal.

Indagini preliminari a Barcellona: citato Yamal ma il club smentisce Il Barcellona ha smentito in modo perentorio questo aspetto, precisando tra l’altro che l’immobile del numero 10 blaugrana non si trova a Esplugues. Secondo quanto riferito, la donna, di nazionalità olandese, avrebbe trascorso la serata in compagnia di Fatinho Jr e di alcuni amici nella discoteca Shoko di Barcellona, prima di spostarsi in un’abitazione privata. Gli stessi Mossos hanno verificato che la casa in questione non appartiene a Yamal.

Nessuna denuncia presentata, Yamal e Barcellona si dichiarano estranei — Dopo la segnalazione, nella quale la donna ha dichiarato anche di aver assunto sostanze stupefacenti a sua insaputa, circostanza difficile da accertare a distanza di ore, poiché alcune sostanze vengono eliminate rapidamente dall’organismo, la Polizia catalana ha avviato verifiche preliminari. Al momento, tuttavia, non risulta presentata alcuna denuncia formale.

La donna ha inoltre riferito di aver ricevuto uno schiaffo da Fatinho Jr. Il caso è seguito dalla polizia regionale di Barcellona, competente per territorio. Qualora l’inchiesta dovesse proseguire, eventuali accertamenti e provvedimenti verrebbero presi in carico dall’Unità Centrale Antiviolenza Sessuale. Il Barcellona e Lamine Yamal si sono dichiarati estranei ai fatti.