Lamine Yamal e il patto con Neymar: la rivelazione in vista del Mondiale

A margine dell'ultima partita di Champions League il talento spagnolo ha raccontato un retroscena del suo rapporto con il brasiliano ex Barcellona. I due hanno trovato un accordo in vista del prossimo Mondiale

Luca Gilardi Collaboratore 31 gennaio - 19:45

Lamine Yamal continua a stupire dentro e fuori dal campo. Lo spagnolo si conferma non solo come uno dei talenti più luminosi del calcio europeo, ma anche come un protagonista mediatico capace di collegare mondi e generazioni diverse. L'ultima notte di Champions League al Camp Nou, culminata con la netta vittoria per 4-1 del Barcellona contro il Copenaghen, ha offerto l'ennesima fotografia della sua grande personalità: gol, spettacolo e un'esultanza che ha fatto immediatamente il giro del mondo.

Il patto tra Yamal e Neymar — Il giovane esterno spagnolo ha trovato la via della rete al 60', al termine di una delle sue classiche azioni individuali, conclusa con un tiro deviato e imprendibile per il portiere Kotarski. Ma più del gol in sé, a catturare l'attenzione è stata la celebrazione: braccia conserte e posa iconica, chiaro omaggio a Neymar, punto di riferimento assoluto per Yamal.

Nel post partita, il talento blaugrana ha svelato il retroscena: tra i due esiste un vero e proprio "patto". "Ho fatto un accordo con Ney: se Spagna e Brasile si affrontano nella finale del Mondiale, andremo in vacanza insieme", ha raccontato sorridendo. Un aneddoto che nasce da un rapporto ormai consolidato, alimentato anche da recenti conversazioni via FaceTime.

L'amicizia tra Yamal e Neymar — La loro amicizia affonda le proprie radici nell'estate del 2025, quando Yamal ha trascorso alcune settimane in Brasile come ospite di Neymar nella sua villa di Mangaratiba, vicino a Rio de Janeiro. Un 'immersione nella cultura brasiliana che ha lasciato il segno in Yamal: "Mi è piaciuto il Brasile, non vedo l'ora di tornarci", ha ammesso.

L'esultanza contro il Copenaghen, ha spiegato lo stesso spagnolo, è stata ispirata da un ricordo preciso: il debutto di Neymar con il PSG in Champions League nel 2018. In quell'occasione, il brasiliano festeggiò sulle note di Parado no Bailao dopo il gol al Liverpool al Parco dei Principi: "Ho voluto fare la stessa celebrazione, ma in una notte di Champions al Camp Nou".