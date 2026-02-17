L'ennesimo caso VAR coinvolge il Barcellona e rischia di pesare su un campionato tanto bello, quanto combattuto quale quello de LaLiga spagnola. Ieri, in serata, il Girona si è regalato una notte che difficilmente dimenticherà. Pur partendo nettamente sfavoriti nel pronostico, i padroni di casa hanno battuto 2-1 gli ospiti. Proprio sul secondo gol, però, rimangono irrisolti dubbi.