L'ennesimo caso VAR coinvolge il Barcellona e rischia di pesare su un campionato tanto bello, quanto combattuto quale quello de LaLiga spagnola. Ieri, in serata, il Girona si è regalato una notte che difficilmente dimenticherà. Pur partendo nettamente sfavoriti nel pronostico, i padroni di casa hanno battuto 2-1 gli ospiti. Proprio sul secondo gol, però, rimangono irrisolti dubbi.
PROTESTE BLAUGRANA
Furia Barcellona, pestone non sanzionato su Koundé dall’arbitro: era da annullare il gol?
Jules Koundé atterrato a inizio azione: da annullare il 2-1?—
Minuto numero 86, Fran Beltran calcia dal limite dell'area di rigore e marca per il definitivo 2-1. Una gara chiusa al centesimo con una espulsione comminata a Joel Roca e un'ammonizione a Vitor Reis. Poco cambia, però.
Dopo un primo tempo terminato 0-0 con il rigore sbagliato da Lamine Yamal, è nella seconda frazione di gioco che si accende la partita e si sblocca il risultato. Pau Cubarsì segna la prima rete, portando avanti i blaugrana. Intanto però, il vantaggio viene subito annullato dal gol di Lemar.
Proprio sul tramonto della partita in cui entrambe le squadre non si sono risparmiate, arriva l'episodio che scatena la furia del Barcellona. In effetti, dal fermo immagine sembra chiaro che il piede di Joules Koundé si pianti sul terreno di gioco, schiacciato dallo scarpino dal classe 2006 Echeverri. Il tutto avviene prima del ribaltamento di fronte e della rete del Girona.
Il VAR non interviene: Barcellona infuriato—
Al netto degli sfottò dei tifosi del Real Madrid sotto l'ultimo post del Barcellona, è oggettivo constatare che si tratti di un episodio molto "al limite". Nonostante le proteste furibonde dei giocatori in maglia blaugrana, né il direttore di gara Soto Grado, né il VAR sono intervenuti.
Essendo capitato a inizio azione c'erano tutti gli elementi affinché prendesse una decisione differente da quella intrapresa. L'unica spiegazione possibile è che sia stato considerato uno scontro di gioco, dunque non imprudente.
Dubbi però rimangono sulla possibile negligenza del giocatore di proprietà del Manchester City nei confronti di Koundé, rimasto molto dolorante a terra. Difatti, entrambi cercano il pallone e lo trovano, in seguito avviene il contatto.
