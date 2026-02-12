Dopo quello di Thomas Frank da parte del Tottenham , arriva anche l'esonero di Sean Dyche dall panchina del Nottingham Forest . La squadra di Premier League , infatti, ha preso questa decisione nelle ultime ore a seguito del pareggio casalingo a reti bianche contro il Wolverhampton. Nonostante la qualificazione ai Play-off per gli ottavi di finale dell' Europa League , la squadra inglese ha deciso di sollevare il tecnico dall'incarico dopo appena 114 giorni di mandato. Tra l'altro, per i Tricky Trees si tratta del terzo esonero stagionale.

Il Nottingham Forest ha esonerato Sean Dyche: il comunicato ufficiale

Il Nottingham Forest ha iniziato al stagione attualmente in corso con Nuno Espirito Santo in panchina. Tuttavia, dopo le prime tre giornate di campionato in cui ha ottenuto una vittoria, il club inglese ha deciso di esonerare il portoghese per poi mettere sotto contratto Ange Postecoglou, fresco di Europa League con il Tottenham. L'avventura dell'australiano ex Spurs, però, dura soltanto 39 giorni, periodo in cui ha collezionato ben sei sconfitte e soltanto due pareggi.