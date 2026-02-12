Dopo quello di Thomas Frank da parte del Tottenham, arriva anche l'esonero di Sean Dyche dall panchina del Nottingham Forest. La squadra di Premier League, infatti, ha preso questa decisione nelle ultime ore a seguito del pareggio casalingo a reti bianche contro il Wolverhampton. Nonostante la qualificazione ai Play-off per gli ottavi di finale dell'Europa League, la squadra inglese ha deciso di sollevare il tecnico dall'incarico dopo appena 114 giorni di mandato. Tra l'altro, per i Tricky Trees si tratta del terzo esonero stagionale.
Terzo cambio in panchina per il Nottingham Forest: esonerato anche Sean Dyche
Il Nottingham Forest ha esonerato Sean Dyche: il comunicato ufficiale—
Il Nottingham Forest ha iniziato al stagione attualmente in corso con Nuno Espirito Santo in panchina. Tuttavia, dopo le prime tre giornate di campionato in cui ha ottenuto una vittoria, il club inglese ha deciso di esonerare il portoghese per poi mettere sotto contratto Ange Postecoglou, fresco di Europa League con il Tottenham. L'avventura dell'australiano ex Spurs, però, dura soltanto 39 giorni, periodo in cui ha collezionato ben sei sconfitte e soltanto due pareggi.
I Tricky Trees, quindi, hanno chiamato Dyche, il quale ha esordio con una vittoria per 2-0 contro il Proto ed in seguito ha vinto anche 0-3 ad Anfield contro il Liverpool. Tuttavia, i recenti risultati in campionato e l'eliminazione dalla FA Cup per mano del Wrexham hanno portato il Nottingham ad esonerare anche l'inglese. Adesso la squadra si trova al diciassettesimo posto in classifica con 27 punti, tre in più rispetto alla zona retrocessione. Di seguito, il comunicato ufficiale del club di Premier League riguardante la decisione presa nei confronti del classe 1971:
"Il Nottingham Forest Football Club può confermare che Sean Dyche è stato sollevato dall'incarico di capo allenatore.
Vorremmo ringraziare Sean e il suo staff per l'impegno profuso durante la loro permanenza al Club e auguriamo loro il meglio per il futuro. Al momento non rilasceremo ulteriori commenti".
