La dura risposta dei Citizens sulle ultime voci di mercato
Il Real Madrid celebra Carvajal ed Alaba: l'ultima al Bernabeu dei due difensori
Il calciomercato europeo si infiamma a pochi giorni dalle elezioni presidenziali del Real Madrid. L'ex calciatore e candidato sfidante di Florentino Perez alla presidenza dei blancos, Enrique Riquelme, ha scatenato un vero e proprio caso diplomatico tra la Spagna e l'Inghilterra, promettendo ai soci madridisti l'arrivo di due pilastri del Manchester City. La risposta dei Citizens non si è fatta attendere.
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Le promesse di RiquelmeNel corso di un'apparizione nel programma televisivo spagnolo 'El Hormiguero', il candidato alla presidenza Blancos ha dichiarato: "Erling Haaland e Rodri saranno i miei grandi acquisti se divento presidente. Se non dovessi mantenere le mie promesse su uno di questi giocatori, ho firmato una garanzia notarile per cui pagherei il 100% delle quote associative per la prossima stagione. Haaland ha una clausola rescissoria e VUOLE venire a Madrid."
Su Rodri, ha aggiunto: "È un grande giocatore, in un ruolo in cui il Real Madrid ha bisogno di rafforzarsi. Abbiamo parlato con il suo agente e dobbiamo rispettare il suo club, ma se sarò presidente giocherà per il Madrid. Farò di tutto".
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La risposta del City: il duro comunicatoIl Manchester City ha reagito con fermezza, affermando: "Le notizie emerse dalla Spagna sul futuro di Haaland sono false. Non esiste alcuna possibilità che questo accada e non c'è nessuna clausola contrattuale che lo consenta. Stiamo valutando azioni legali per l'utilizzo dell'immagine del nostro giocatore in questo contesto", hanno dichiarato i Citizens. A chiudere il cerchio, ci hanno pensato anche Alfie Haaland, papà del centravanti e l'agente Rafaela Pimenta, smentendo in modo congiunto: "È tutto molto divertente, ma non è vero. Auguriamo il meglio a entrambi i candidati nelle elezioni del Real Madrid".
Le situazioni contrattualiErling Haaland ha firmato un maxi rinnovo fino al 2034 con il Manchester City ed è stato uno degli accordi economicamente più importanti del calcio mondiale. Il rinnovo è stato interpretato come una mossa decisiva per chiudere proprio voci di questo tipo, eliminando anche clausole rescissorie precedentemente presenti nel contratto. Rodri si trova invece in una situazione diversa: ha ancora un anno di contratto con il City, il che rende la sua posizione molto più aperta in vista della prossima estate. Tuttavia, i Citizens non starebbero pensando ad una cessione.
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