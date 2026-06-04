Il calciomercato europeo si infiamma a pochi giorni dalle elezioni presidenziali del Real Madrid. L'ex calciatore e candidato sfidante di Florentino Perez alla presidenza dei blancos, Enrique Riquelme, ha scatenato un vero e proprio caso diplomatico tra la Spagna e l'Inghilterra, promettendo ai soci madridisti l'arrivo di due pilastri del Manchester City. La risposta dei Citizens non si è fatta attendere.

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Le promesse di Riquelme

Nel corso di un'apparizione nel programma televisivo spagnolo 'El Hormiguero', il candidato alla presidenza Blancos ha dichiarato: "saranno i miei grandi acquisti se divento presidente. Se non dovessi mantenere le mie promesse su uno di questi giocatori, ho firmato una garanzia notarile per cui pagherei il 100% delle quote associative per la prossima stagione. Haaland ha una clausola rescissoria e VUOLE venire a Madrid."

Su Rodri, ha aggiunto: "È un grande giocatore, in un ruolo in cui il Real Madrid ha bisogno di rafforzarsi. Abbiamo parlato con il suo agente e dobbiamo rispettare il suo club, ma se sarò presidente giocherà per il Madrid. Farò di tutto".

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La risposta del City: il duro comunicato

Ilha reagito con fermezza, affermando: "Le notizie emerse dalla Spagna sul futuro disono false. Non esiste alcuna possibilità che questo accada e non c'è nessuna clausola contrattuale che lo consenta. Stiamo valutando azioniper l'utilizzo dell'immagine del nostro giocatore in questo contesto", hanno dichiarato i Citizens. A chiudere il cerchio, ci hanno pensato anchepapà del centravanti e l'agentesmentendo in modo congiunto: "È tutto molto divertente, ma non è vero. Auguriamo il meglio a entrambi i candidati nelle elezioni del Real Madrid".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 14 SETTEMBRE 2025: Erling Haaland esulta per il gol segnato nella gara di Premier League tra Manchester City e Manchester United all'Etihad Stadium. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Le situazioni contrattuali

ha firmato un maxi rinnovo fino alcon il Manchester City ed è stato uno degli accordi economicamente più importanti del calcio mondiale. Il rinnovo è stato interpretato come una mossa decisiva per chiudere proprio voci di questo tipo, eliminando anche clausole rescissorie precedentemente presenti nel contratto.si trova invece in una situazione diversa: ha ancora un anno di contratto con il City, il che rende la sua posizione molto più aperta in vista della prossima estate. Tuttavia, i Citizens non starebbero pensando ad una cessione.

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