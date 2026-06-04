José Mourinho ha avviato un'inaspettata azione legale contro la Turchia davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH). L'allenatore portoghese sostiene fermamente che sia stato violato il suo fondamentale diritto alla libertà d'espressione nel periodo in cui guidava la formazione calcistica del Fenerbahçe. Stando a quanto dettagliato nel documento della CEDH, il tecnico ha depositato ufficialmente questo ricorso nel marzo del 2025. L'azione legale mira a contestare le sanzioni che gli erano state inflitte alla fine del 2024 dalla Federazione calcistica turca (TFF). I provvedimenti disciplinari erano scattati a causa di alcune sue dichiarazioni e comportamenti catalogati ufficialmente come antisportivi. Le dichiarazioni erano rivolte all'indirizzo dei tifosi di una squadra avversaria e degli arbitri durante un match del campionato turco.

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I dettagli delle sanzioni e la linea di difesa del tecnico

Nello specifico delle sanzioni comminate, la commissione di disciplina della Federazione turca avevalo Special One a una giornata di squalifica. Oltre alla sanzionesi erano sommate ben due sanzioniper un ammontare totale di circa. Mourinho contesta però la legittimità di quel verdetto poggiandosi sull'articolo 6 della

LISBONA, PORTOGALLO - 28 GENNAIO: José Mourinho, allenatore del Benfica, osserva la partita degli ottavi di finale della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e Real Madrid C.F. allo stadio SL Benfica il 28 gennaio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di José Manuel Álvarez Rey/Getty Images)

Il tecnico fa infatti valere la tesi secondo cui il differendo in questione non sia stato esaminato né tantomeno risolto da un tribunale che potesse definirsi realmente indipendente e imparziale. Oltre a lamentare la palese violazione della propria libertà di parola attraverso le sanzioni imposte, l'allenatore portoghese ha denunciato il fatto che la decisione motivata della TFF non gli sia mai stata formalmente notificata.

SON DAKİKA | Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. (NTV)



Gerekçe: Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu’ndan aldığı cezalar. pic.twitter.com/BD4m5DJ78j — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) June 4, 2026

Sviluppi legali e scenari futuri tra Lisbona e Madrid

La, esaminati i primi atti relativi al fascicolo datato, ha giudicato la richiesta del portoghese pienamentee ha inviato una serie di quesiti formali alle autorità turche. Questa battaglia legale si inserisce nella coda polemica di un'avventura amolto complicata. Arrivato nel giugno 2024,era stato poi esonerato dalnell'agosto del 2025. Adesso dopo l'avventura al, lo Special One è pronto a ritornare al Real Madrid . Resta intanto da vedere come la Turchia replicherà ai quesiti della Corte in merito alla gestione del caso.

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