Il Real Madrid si prepara a vivere un'estate di grandi movimenti e a confermarlo è stato direttamente Florentino Perez. Il presidente dei Blancos, intervenuto durante la campagna elettorale che precede le prossime elezioni del club, ha acceso l'entusiasmo dei tifosi annunciando l'arrivo imminente del primo rinforzo della nuova stagione. Una dichiarazione che ha inevitabilmente scatenato le ipotesi sul nome del giocatore destinato a inaugurare il nuovo mercato madridista.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui

Florentino Perez: “Arriveranno altri nomi prima di domenica”

Nel corso del suo intervento, Perez ha risposto anche alle promesse del candidato rivale, che nei giorni scorsi aveva parlato di possibili colpi di altissimo livello. Il numero uno del Real Madrid si è mostrato sicuro delle proprie mosse e della direzione intrapresa dal club. "Giovedì annuncerò il primo grande acquisto del Real Madrid per la prossima stagione", ha dichiarato. Una frase che ha immediatamente catturato l'attenzione del mondo madridista e che lascia intendere come l'operazione sia ormai definita. Perez ha poi ribadito quali siano gli obiettivi della società anche per il futuro. "Tutti conoscono il mio progetto", ha spiegato. "". Un concetto che accompagna da anni la gestione del presidente madridista e che continua a rappresentare la linea guida della politica sportiva del club.

MADRID, SPAGNA - 14 MAGGIO: Florentino Perez, Presidente del Real Madrid, presente alla partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo allo stadio Santiago Bernabeu il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Le dichiarazioni di Florentino non si sono fermate all'annuncio del primo acquisto. Il presidente del Real Madrid ha infatti lasciato intendere che il mercato dei Blancos potrebbe regalare ulteriori novità già nei prossimi giorni. "Avremo altri nomi prima di domenica, state tranquilli", ha assicurato ai tifosi presenti. Parole che fanno pensare a una strategia già ben definita e a diverse operazioni ormai in fase avanzata. Perez ha poi rivendicato il lavoro svolto nel corso degli ultimi anni alla guida del club. "La gente mi conosce", ha dichiarato. "In tutti questi anni ho sempre generato entusiasmo".

Un messaggio rivolto ai soci chiamati a votare ma anche ai tifosi, che attendono di conoscere quali saranno i prossimi rinforzi della rosa madrilena. Il presidente si è mostrato particolarmente fiducioso anche sul futuro sportivo del Real Madrid. "Chi mi conosce sa che i migliori giocatori saranno al Real Madrid", ha affermato. "E sa anche che arriveranno altre Champions League". Una promessa importante che conferma le enormi ambizioni della società per i prossimi anni.

Caricamento post Instagram...

Da Rodri al nuovo colpo: cresce l'attesa tra i tifosi

Nel corso dell'incontro non sono mancate domande sui grandi nomi accostati al Real Madrid negli ultimi mesi. Tra questi anche, uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza madridista. Perez ha preferito non sbilanciarsi apertamente sui singoli giocatori, ma le sue dichiarazioni hanno ulteriormente alimentato le speculazioni attorno ai possibili obiettivi di mercato del club.

L'unica certezza, al momento, è che il Real Madrid si prepara a inaugurare ufficialmente la propria estate. L'annuncio promesso da Florentino Perez è ormai imminente e potrebbe rappresentare soltanto il primo tassello di una campagna acquisti destinata a far parlare molto nelle prossime settimane. In attesa di conoscere il nome del giocatore scelto per aprire il nuovo ciclo madridista, una cosa appare chiara: il presidente dei Blancos vuole presentarsi alle elezioni con un messaggio forte, ribadendo ancora una volta la volontà di mantenere il Real Madrid ai vertici del calcio mondiale.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui