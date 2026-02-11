L'allenatore danese è arrivato nel club del Nord di Londra per prendere il posto dell'australiano Ange Postecoglou

Jacopo del Monaco 11 febbraio - 12:11

Il Tottenham ha deciso di esonerare con effetto immediato Thomas Frank. Nel mese di giugno dello scorso anno, il club che detiene l'Europa League ha preso il tecnico danese dopo aver esonerato l'australiano Ange Postecoglou che, nonostante il trofeo vinto, ha deluso nelle competizioni nazionali. Tuttavia, anche se gli Spurs hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League, la stagione in Premier League si sta dimostrando ancora una volta deludente. Il club londinese ha annunciato questa decisione diramando un comunicato ufficiale sul proprio sito.

Il Tottenham ha esonerato Thomas Frank: il comunicato ufficiale — Arrivato nel mese di giugno dello scorso anno, Frank ha esordito sulla sua nuova panchina due mesi più tardi, perdendo la finale di Supercoppa UEFA contro il Paris Saint-Germain ai calci di rigore. Nonostante un buon rendimento iniziale, ad un certo punto gli Spurs hanno avuto un calo in campionato, mentre il percorso europeo ha trovato la sua conclusione con il quarto posto in Champions. Per il Tottenham, la zona Europa è ormai troppo lontano visto che è 16° con 29 punti. Tra l'altro, gli Spurs non vincono in campionato dallo 0-1 contro il Crystal Palace di fine dicembre e non giocano neanche le coppe nazionali a causa delle eliminazioni in Carabao Cup a fine ottobre e FA Cup un mese. Nella giornata di ieri, i londinesi hanno perso 1-2 in casa contro il Newcastle. Di seguito, il comunicato ufficiale del Tottenham:

"Il Club ha deciso di apportare un cambiamento alla posizione di allenatore della squadra maschile e Thomas Frank se ne andrà oggi. Thomas è stato nominato nel giugno 2025 e siamo determinati a dargli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio a concludere che a questo punto della stagione è necessario un cambiamento. Durante tutto il suo periodo al Club, Thomas si è comportato con incrollabile impegno, dando tutto ciò che poteva per far progredire il Club. Desideriamo ringraziarlo per il suo contributo e augurargli ogni successo per il futuro".