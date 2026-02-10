derbyderbyderby calcio estero Dal Barcellona al PSG. Il giovanissimo Dro: “Luis Enrique è un allenatore incredibile”

Dal Barcellona al PSG. Il giovanissimo Dro: “Luis Enrique è un allenatore incredibile”

Dro, nuovo acquisto giovanissimo del PSG, ha parlato del nuovo tecnico, Luis Enrique, e delle motivazioni che lo hanno portato via dal Barcellona
Giorgio Trobbiani
Giorgio Trobbiani

Si chiama Pedro Fernandez Sarmiento, è un classe 2008 ed ha già vestito le maglie di Barcellona e PSG. Niente male per un ragazzo che ha compiuto 18 anni da meno di un mese e che da tutti viene chiamato in forma abbreviata: Dro. Il calciatore spagnolo, passato proprio nel calciomercato invernale dai catalani ai campioni d'Europa in carica, ha parlato del suo nuovo allenatore, Luis Enrique. Ecco le sue parole.

Luis Enrique Psg Paris
Luis Enrique, allenatore del PSG campione d'Europa in carica. (Foto di Alex Davidson/Getty Images)
A margine dei primi minuti disputati con la maglia del club parigino, Dro ha parlato così di Luis Enrique, suo nuovo allenatore dopo l'esperienza al Barcellona sotto la guida tecnica del tedesco Flick: "Sto sfruttando al massimo i minuti che mi vengono concessi, non ho fretta. Continuerò a lavorare affinché le cose continuino così e io possa giocare di più". 

Dal Barcellona al PSG. Il giovanissimo Dro: “Luis Enrique è un allenatore incredibile”- immagine 3
Dro in azione ad inizio dicembre con la maglia del Barcellona, giusto qualche settimana prima del trasferimento al PSG sotto la guida tecnica di Luis Enrique, tecnico spagnolo ed ex allenatore e giocatore dei blaugrana (Photo by David Ramos/Getty Images)

Un esordio in una vittoria decisamente pesante per lo spagnolo che ha avuto la possibilità di disputare 15 minuti nel big match stravinto dal PSG contro il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Dro ha anche aggiunto: "Luis Enrique? Tutti mi hanno detto che era un allenatore incredibile, è uno dei motivi per cui ho firmato qui". Proprio a proposito del suo approdo in Francia, ecco le motivazioni del giovanissimo talento iberico: "Voglio continuare a crescere e ad accumulare minutaggio. Ma non ho fretta. Se avrò minutaggio, ottimo; altrimenti, continuerò a lavorare. Penso che questo sia il posto migliore per me, ecco perché sono qui".

